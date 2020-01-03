Foreign Policy: убийство Сулеймани выводит конфликт США и Ирана на новый уровень

Во время американского авиаудара по Багдаду погиб лидер спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает Foreign Policy. Опрошенные изданием эксперты уверены: смерть влиятельного генерала не только станет тяжёлой потерей для Тегерана, но и ведёт к ранее невиданному обострению противостояния США с Ираном.

Накануне вечером во время санкционированного администрацией Трампа авиаудара по аэропорту Багдада был убит один из самых влиятельных военных лидеров Ирана генерал Касем Сулеймани. Его смерть «может ознаменовать самый драматический рост напряжённости на Ближнем Востоке со времён войны в Ираке», пишет Foreign Policy.

По словам издания, Сулеймани возглавлял иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и спецподразделение «Кудс», которое проводит военные операции в регионе. За день до гибели генерала поддерживаемое Тегераном народное ополчение атаковало посольство США в Багдаде во время нескольких «яростных протестов».

Как считается, демонстрации были вызваны предыдущим авиаударом американских ВВС по проиранским повстанцам, в результате которого погибли 25 человек. В Вашингтоне этот удар назвали ответом на убийство американца, работавшего по контракту на одной из иракских военных баз.

Власти США подтвердили, что Сулеймани погиб во время авианалёта. В заявлении Минобороны страны утверждается, что генерал был убит отчасти потому, что он «организовывал нападения на базы коалиции в Ираке в последние несколько месяцев» и «одобрил атаки на посольство США в Багдаде».

«По приказу президента Вооружённые силы США предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани, главу Корпуса стражей исламской революции — спецподразделения «Кудс», признанного США иностранной террористической организации», — говорится в сообщении Пентагона.

По словам представителей ведомства, Сулеймани «активно разрабатывал планы атаки на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всём регионе». Генерал и подконтрольные ему силы якобы «несут ответственность за смерть сотен и ранения тысяч солдат США и коалиции».

Но министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал авиаудар США «актом международного терроризма». По его словам, американцы убили «самую эффективную силу», которая боролась с ближневосточными джихадистами, и добились «невероятно опасного и глупого усугубления ситуации».

Некоторые эксперты предполагают, что противостояние между США и Ираном может вскоре выйти на новый уровень. «Мы вступаем в период, когда существует большая вероятность обострения войны и прямого конфликта между Соединёнными Штатами и Ираном. Ближний Восток уже охвачен конфликтами и масштабными протестными движениями. Теперь всё может стать гораздо, гораздо хуже», — считает Сет Джонс, эксперт по ближневосточному экстремизму и нетрадиционным методам ведения войны в Центре стратегических и международных исследований.

«Во-первых, в результате атаки была уничтожена наиболее важная военная фигура Ирана. После, по крайней мере, ирано-иракской войны Иран сосредоточил свою внешнюю политику на наращивании своих асимметричных боевых возможностей, в частности сил КСИР — «Кудс». Сулеймани руководил инициативами Ирана по созданию более 280 тыс. боевиков в Йемене, Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане и Пакистане, а также по расширению влияния страны на Ближнем Востоке. Сулеймани лично курировал экспансию Ирана, создавая культ личности во всём регионе. Его смерть станет серьёзным ударом по асимметричной стратегии Ирана», — заявляет Джонс.

«Во-вторых, смерть Сулеймани, вероятно, вызовет опасное обострение конфликта между Ираном и США. До настоящего времени военный конфликт между Ираном и Соединёнными Штатами был в основном косвенным и включал экономические санкции США и военные нападения на партнёров, например иранские удары по критической инфраструктуре Саудовской Аравии, саботаж коммерческих судов, применение мин против японских и норвежских танкеров», — рассуждает эксперт.

Президент Международной кризисной группы Роберт Малли также опасается, что авиаудар ведёт к совершенно новой войне в регионе. «Президент, который пообещал удержать США от очередной ближневосточной войны, фактически только что её объявил. Удар, который, как утверждает администрация, был призван сдержать иранские атаки, почти наверняка лишь увеличит их количество», — уверен он.

«Смерть генерала Сулеймани, несомненно, является очень серьезным ударом по Ирану. Но это также очень серьезный удар по любой надежде на региональную разрядку», — добавляет Малли.

Экс-сотрудник ЦРУ Руэл Марк Герехт, придерживающийся жёстких взглядов в отношении Тегерана, в интервью Foreign Policy похвалил президента Трампа за решение атаковать Сулеймани: «Они (иранцы. — ИноТВ) нанесут ответный удар. Единственный вопрос — выбор цели. Вероятно, она будет в Ираке. Я подозреваю, что мы перехватили планы КСИР против Вооружённых сил США, и Трамп решил действовать. Браво ему».

По мнению Герехта, Исламская республика будет потрясена этой «огромной потерей». «Сулеймани был уникален сам по себе: самый космополитичный убийца клерикального режима», — утверждает аналитик.

Убийство видного иранского генерала вызвало неоднозначную реакцию в конгрессе США. Председатель сенатского комитета по международным отношениям республиканец Джеймс Риш высоко оценил «решительность» Трампа. По его словам, смерть Сулеймани «даёт Ираку возможность определять будущее самостоятельно, без контроля со стороны Ирана».

Другие законодатели предположили, что действия администрации равносильны ненужной провокации. «Сулеймани был врагом США. Без вопросов, — написал в Twitter демократ Крис Мёрфи, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям. — Вопрос в том: действительно ли Америка, как показывают отчеты, только что без разрешения конгресса убила второго по влиятельности человека в Иране, сознательно развязав потенциальную массовую региональную войну?»

Иракское телевидение сообщило, что наряду с Сулеймани в результате ударов по Багдаду был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командира поддерживаемых Ираном иракских ополченцев. По иронии судьбы, Вашингтон ранее признавал заслуги подразделения Сулеймани в победе над «Исламским государством»* в Ираке, обращает внимание Foreign Policy.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.