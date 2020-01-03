Обозреватель Washington Post: 2010-е были ужасными, 2020-е рискуют оказаться ещё хуже

«Ужасные 2010-е закончились, 2020-е могут быть ещё хуже», — пишет в своей статье для The Washington Post обозреватель Макс Бут.

Как подчёркивает автор, он не придерживается того мнения, что с 2010 года все события носили крайне негативный характер. Бут напоминает, что в прошлом десятилетии были и позитивные достижения.

Например, продвижение прав сексуальных меньшинств, в том числе признание однополых браков в США и ещё 21 стране мира. Также благодаря движению #MeToo были достигнуты успехи в борьбе с сексуальной эксплуатацией. Последние 11 лет были довольно позитивными и с экономической точки зрения. Особенно хорошо ситуация складывалась для бедных, поскольку в мире за этот период в два раза уменьшилось количество людей, которые живут в условиях крайней нищеты.

«Но почему же я столь пессимистично отношусь к прошедшему десятилетию? Отчасти потому, что нам не удалось разобраться с экзистенциальными угрозами», — поясняет автор.

Так, отчасти по вине изменения климата, в США, Австралии произошли мощные пожары, в результате которых погибли сотни миллионов животных. Кроме того, в мире были зафиксированы периоды аномальной жары, засухи, повышение уровня моря, а также таяние ледяных шапок.

Однако главный довод в пользу того, что 2010-е были ужасными, состоит в следующем: прошедшее десятилетие стало эпохой разрушения свобод, краха центризма и продвижения экстремизма.

2010-е начались с «арабской весны», которая дала надежду на то, что либеральная демократия установится на всём Ближнем Востоке. Но демократизироваться удалось лишь «крохотному Тунису». В остальной части региона наступила «арабская зима». В результате более 370 тыс. человек погибли в ходе гражданской войны в Сирии, более 100 тыс. — в Йемене и тысячи лишись жизни в Ливии.

К концу 2016 года в Европу из ближневосточных государств перебрались почти 5,2 млн беженцев. Этот миграционный кризис вкупе с последствиями финансового кризиса 2008-2009 годов привёл к подъёму национализма и популизма.

Теперь крайне правые популисты злоупотребляют властью не только в Европе, но и в США, Бразилии, Индии и других странах. А в России, Турции и Египте авторитарные лидеры правого толка занимаются подавлением демократии. Меньших успехов добились популисты левого толка.

Но попираются не только свободы. Последнее десятилетие наблюдался крах верховенства права. Так, Россия вторглась на Украину, Китай проводил милитаризацию Южно-Китайского моря, а США в одностороннем порядке вводили пошлины.

Международная система, существовавшая с 1945 года и способствовавшая распространению свобод, мира и процветания, теперь держится из последних сил.

«Надежда на свободу не умерла, как можно увидеть на примере последних протестов от Гонконга до Тегерана, но до сих пор эти демонстрации были ещё более неэффективными, чем «арабская весна». Хотелось бы, чтобы мы могли надеяться на лучшее в ближайшие 10 лет, но боюсь, что это будет ещё одно «бесчестное десятилетие», — пишет Бут.

По его словам, 2010-е завершаются редкой для нынешних времён хорошей новостью — импичментом Трампа. Но 2020-е годы могут начаться с оправдания главы Белого дома и даже его переизбрания. А популисты, как подчёркивается в статье, всегда опаснее во время второго срока.