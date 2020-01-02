DN: для противостояния России — США привели Второй флот в состояние полной боеготовности

Недавно восстановленный ради противостояния России Второй флот ВМС США достиг состояния полной боеготовности, пишет Defense News. Как отмечает портал, в зону ответственности соединения входят Атлантический и Северный ледовитый океаны; кроме того, флот займётся подготовкой военно-морских сил на Восточном побережье США.

Недавно возрождённый Второй флот ВМС США с базой в Норфолке находится в состоянии полной боеготовности, пишет Defense News со ссылкой на заявление американского военно-морского ведомства.

В зону ответственности Второго флота входят Атлантический и Северный Ледовитый океаны; кроме того, он играет ограниченную роль в подготовке и сертификации сил, расположенных на Восточном побережье, которые выполняют различные задачи по всему земному шару. Объявление о достижении «полной оперативной боеготовности» говорит о том, что командная инфраструктура Второго флота способна обеспечить проведение операций объединения.

«В контексте постоянно усложняющейся обстановки в области глобальной безопасности как наши союзники, так и наши соперники хорошо понимают, что самые оживлённые морские маршруты проходят через Северную Атлантику», — отметил по этому поводу глава флота вице-адмирал Эндрю Льюис.

Второй флот займётся финальной, интеграционной фазой подготовки кораблей на Восточном побережье, в которую входят учения, необходимые для успешной координации ударных и оперативных групп.

Когда в прошлом году флот был восстановлен, главная задача, стоящая перед ним, заключалась в противостоянии России, напоминает Defense News. «Это оперативный ответ на изменчивую с точки зрения безопасности обстановку», — отметил по этому поводу в мае 2018 года адмирал Джон Ричардсон.

С момента своего восстановления Второй флот занимался проведением учений Baltic Operations. В этом качестве флот организовал экспедиционный штаб в Исландии, где с тех пор, как Россия активизировала свои региональные подводные операции, наблюдается рост американского присутствия.