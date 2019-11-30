WP: обсчитались — модернизация верфей ВМС США превысит смету на «миллиарды» долларов

Модернизация верфей ВМС США может обойтись бюджету на миллиарды долларов больше, чем предполагалось, так как в первоначальной смете проекта не учитывались важные факторы вроде инфляции и рисков, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, подобные проблемы могут стать препятствием на пути реализации национальной программы Пентагона по соревнованию с Россией и Китаем за мировое военное господство.

Планы по модернизации государственных верфей ВМС США могут обойтись на миллиарды долларов дороже, чем ожидалось, пишет The Washington Post со ссылкой на недавний доклад Счётной палаты США. Эксперты по военно-морскому флоту отмечают, что это говорит о том, что некоторым важным инфраструктурным проектам не уделялось достаточного внимания на протяжении целых десятилетий — что в долгосрочной перспективе увеличивает соответствующие расходы.

20-летний план ВМС по оптимизации верфей и инфраструктуры нацелен на модернизацию комплекса из четырёх портов, в которых проходят техобслуживание и ремонт атомные подводные лодки и авианосцы. Речь идёт о базах в Норфолке, Киттери в штате Мэйн, Пьюджет-Саунде в штате Вашингтон и Пёрл-Харборе на Гавайях.

Изначально стоимость проекта оценили в $21 млрд. Однако эксперты Счётной палаты пришли к выводу, что ВМС недооценили предстоящие траты и риски модернизации — из-за чего у флотского ведомства просто не хватит ресурсов на завершение программы. Данная проблема с большой долей вероятности всплывёт на ближайших слушаниях комитета сената по делам вооружённых сил.

«Первоначальная смета плана ВМС не учитывала некоторые лучшие методы по её составлению, в частности, документирование ключевых посылок, расчёт инфляции и нивелирование рисков, что в сумме могло увеличить конечную стоимость на миллиарды», — говорится в докладе Счётной палаты.

Ведомство отмечает, что из-за плохо составленной сметы проекты могут зайти в тупик. «Без высококачественной сметы агентства рискуют превысить бюджет, сорвать сроки и ухудшить характеристики», — утверждается в документе.

Данные проблемы с верфями могут стать препятствием на пути реализации национальной стратегии Пентагона, в которой главный акцент делается на соревновании с Россией и Китаем за мировое военное господство. В предыдущих бюджетных запросах ВМС говорится об устаревающей инфраструктуре техобслуживания, которой не хватает необходимого оборудования, что иногда приводит к тому, что к выполнению задач может приступить меньшее количество кораблей и подлодок.

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал, что он увеличит количество кораблей ВМС до 350. Однако хотя на достижение этой цифры, скорее всего, уйдут десятки лет, ВМС всё же закрыли крупные сделки по повышению своего боевого потенциала. Это например, касается договора суммой в $15,2 млрд по приобретению двух атомных авианосцев класса «Форд».

Тем не менее, по словам экспертов, состоянием государственной судостроительной инфраструктуры зачастую пренебрегают, делая акцент на других приоритетных задачах. При этом администрация Трампа в некоторых случаях перераспределяла средства на другие проекты: верфи в Бангоре и Норфолке были лишены части финансирования с тем, чтобы оплатить постройку стены Трампа на границе с Мексикой.

«Если США нужен лучший в мире флот, то им нужна и лучшая в мире военно-морская инфраструктура», — заявила директор Счётной палаты США по оборонному потенциалу и управлению Диана Маурер.

По словам аналитика ВМС Брайана Кларка из Центра стратегических и бюджетных оценок, флотское ведомство США проделало неплохую работу по выявлению недостатков. Однако найти деньги на решение этих проблем — это совсем другое дело.

«ВМС придётся скоро принять решение в рамках следующего бюджета по выведению денег из сферы строительства техники — новых кораблей, самолётов и потенциала — и вложить эти средства в ремонт верфей», — добавил он.

В отдельном докладе от 2017 года говорится, что в среднем капитальное судостроительное оборудование — это крупная техника для ремонта больших кораблей — уже превысила допустимый эксплуатационный период. При этом в нём отмечается, что плохое состояние верфей ВМС привело к задержкам в ремонте и потере более 1300 «операционных дней» в течение 16 лет.

«Это очень старые промышленные объекты… некоторые из них — самые старые во всей стране. Многими из них пользуются постоянно. Когда вы начнёте тщательно изучать эти комплексы, вы найдёте многое, что запутает ситуацию и потенциально увеличит стоимость ремонта», — подытожил консультант по обороне Крейг Хупер.