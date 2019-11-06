Корреспондент ABC News удостоверился: за Россией «пристально следит» подводный флот США

Недавние попытки России «поиграть подводными мышцами» не остались незамеченными — ВМС США отслеживают деятельность Москвы в Средиземном море, сообщает ABC News. Ведущий канала Дэвид Мьюир провёл сутки на атомном подводном крейсере «Флорида», который в настоящий момент несёт боевое дежурство в регионе.

Вашингтон не спускает глаз с России — ВМС США пристально наблюдают за «активностью» Москвы в Средиземноморье, сообщает ведущий американского канала ABC News Дэвид Мьюир. Журналист удостоверился в этом, проведя сутки на борту атомного подводного ракетного крейсера «Флорида», несущего боевое дежурство в восточном районе Средиземного моря, во время «секретного задания», которое подлодка выполняла в минувший понедельник.

«Мы здесь далеко не одни. Россияне очень активно работают — ну а мы тоже активно работаем вслед за ними», — поведал Мьюиру контр-адмирал Уильям Хьюстон, который в настоящий момент занимает должность заместителя командующего 6-м флотом американских ВМС.

Как подчёркивается в материале ABC News, «Флоридой», «сделанной из 18 тысяч тонн американской стали», управляет команда из 160 человек. Подлодка несёт на борту более ста ракет «Томагавк»; по словам контр-адмирала Хьюстона, семь из этих ракет постоянно готовы к запуску.

«Флорида» способна совершать погружения длительностью от 90 до 120 дней благодаря своему ядерному реактору, который не только приводит подлодку в движение, но и питает установку регенерации воздуха, которая разделяет воду на кислород и водород, говорится в материале. Подлодка также вооружена восьмью торпедами для самообороны и всегда готова в случае необходимости принять на борт спецназ ВМС США — в одном из отсеков хранится арсенал оружия для спецназовцев, отмечается в статье.

«Подлодка представляет собой лабиринт из узких коридоров и люков — матросам даже спать приходится между ракетами», — описывает свои впечатления от визита на крейсер Дэвид Мьюир. Как отмечается в материале ABC, «Флорида» осуществляет в водах Средиземного моря «высокоточную работу», и команде «нужно быть готовой ко всему».

Как разъяснил корреспонденту канала Хьюстон, ВМС США отправили подлодку в регион для того, чтобы «уравновесить наращивание Россией сил в Сирии». «Россия продемонстрировала готовность применять ракетные удары с подлодок и в Чёрном море, уничтожая цели в Сирии — а теперь они, получается, уже здесь, в Средиземноморье?» — уточнил у контр-адмирала Мьюир. «Именно так, они здесь, и мы очень, очень пристально за ними наблюдаем. Мы каждый божий день за ними следим», — ответил Хьюстон.

Москва недавно «поиграла своими подводными мышцами» в Баренцевом море, а всего несколько дней назад провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, напоминает своей аудитории ABC News. Как подчеркнул контр-адмирал Хьюстон, всё это не укрылось от внимания США — и именно поэтому «Флорида» оказалась в Средиземноморском регионе.