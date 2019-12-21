NBC рассказал, как ВМС США «сдерживают российскую агрессию» у берегов Сирии

В то время как российский флот проводит учения в Сирии, за ним пристально наблюдает американский авианосец «Гарри Трумэн», передаёт NBC News. Как сообщает телеканал, военнослужащие ВМС США готовы пресечь «плохое поведение» России, которая всё активнее действует в Средиземном море.
Американский военный мускул в Средиземном море. Мы находимся на борту авианосца «Гарри Трумэн», который сейчас следит за растущей угрозой со стороны России. Российские подводные лодки испытывают крылатые ракеты, а российские военные корабли на этой неделе проводят учения у берегов Сирии.
БИЛЛ НИЛИ, корреспондент NBC News: Россия с новой силой вернулась в Средиземноморье, но этот авианосец и его авиационная группа недвусмысленно дают понять: «Мы следим за вами. 24 часа в сутки, семь дней в неделю».
Миссия США по сдерживанию российской агрессии.
ДЖЕЙМС ФОГГО, адмирал, командующий ВМС США в Европе и Африке: У плохого поведения есть цена, есть связанные с ним риски. И мы его не потерпим.
Над авианосцем — американские патрульные самолёты.
БИЛЛ НИЛИ: Прежде всего, они ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооружённые и всё лучше прячущиеся.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВМС США:Не знаю, что они этим хотят сказать, но это не послание мира и процветания.
А вот сегодняшнее послание Владимира Путина.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации:Развитие наших вооружённых сил идёт очень быстрыми и мощными темпами.
БИЛЛ НИЛИ: Здесь, в Сирии,Россия по-прежнему активно вовлечена в войну. Путин также высказался и по поводу импичмента: по его словам, он ожидает, что президент Трамп останется в должности. Он обвинил демократов в том, что те выдумывают причины, чтобы от него (Трампа. — ИноТВ) избавиться.
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