NBC рассказал, как ВМС США «сдерживают российскую агрессию» у берегов Сирии

В то время как российский флот проводит учения в Сирии, за ним пристально наблюдает американский авианосец «Гарри Трумэн», передаёт NBC News. Как сообщает телеканал, военнослужащие ВМС США готовы пресечь «плохое поведение» России, которая всё активнее действует в Средиземном море.

Американский военный мускул в Средиземном море. Мы находимся на борту авианосца «Гарри Трумэн», который сейчас следит за растущей угрозой со стороны России. Российские подводные лодки испытывают крылатые ракеты, а российские военные корабли на этой неделе проводят учения у берегов Сирии.



БИЛЛ НИЛИ, корреспондент NBC News: Россия с новой силой вернулась в Средиземноморье, но этот авианосец и его авиационная группа недвусмысленно дают понять: «Мы следим за вами. 24 часа в сутки, семь дней в неделю».



Миссия США по сдерживанию российской агрессии.



ДЖЕЙМС ФОГГО, адмирал, командующий ВМС США в Европе и Африке: У плохого поведения есть цена, есть связанные с ним риски. И мы его не потерпим.



Над авианосцем — американские патрульные самолёты.



БИЛЛ НИЛИ: Прежде всего, они ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооружённые и всё лучше прячущиеся.



ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВМС США: Не знаю, что они этим хотят сказать, но это не послание мира и процветания.



А вот сегодняшнее послание Владимира Путина.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Развитие наших вооружённых сил идёт очень быстрыми и мощными темпами.



БИЛЛ НИЛИ: Здесь, в Сирии, Россия по-прежнему активно вовлечена в войну. Путин также высказался и по поводу импичмента: по его словам, он ожидает, что президент Трамп останется в должности. Он обвинил демократов в том, что те выдумывают причины, чтобы от него (Трампа. — ИноТВ) избавиться.



Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.