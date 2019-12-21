NBC Оригинал

NBC рассказал, как ВМС США «сдерживают российскую агрессию» у берегов Сирии

Материал представлен в переводе ИноТВ
В то время как российский флот проводит учения в Сирии, за ним пристально наблюдает американский авианосец «Гарри Трумэн», передаёт NBC News. Как сообщает телеканал, военнослужащие ВМС США готовы пресечь «плохое поведение» России, которая всё активнее действует в Средиземном море.

Американский военный мускул в Средиземном море. Мы находимся на борту авианосца «Гарри Трумэн», который сейчас следит за растущей угрозой со стороны России. Российские подводные лодки испытывают крылатые ракеты, а российские военные корабли на этой неделе проводят учения у берегов Сирии.

БИЛЛ НИЛИ, корреспондент NBC News: Россия с новой силой вернулась в Средиземноморье, но этот авианосец и его авиационная группа недвусмысленно дают понять: «Мы следим за вами. 24 часа в сутки, семь дней в неделю».

Миссия США по сдерживанию российской агрессии.

ДЖЕЙМС ФОГГО, адмирал, командующий ВМС США в Европе и Африке: У плохого поведения есть цена, есть связанные с ним риски. И мы его не потерпим.

Над авианосцем — американские патрульные самолёты.

БИЛЛ НИЛИ: Прежде всего, они ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооружённые и всё лучше прячущиеся.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВМС США: Не знаю, что они этим хотят сказать, но это не послание мира и процветания.

А вот сегодняшнее послание Владимира Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Развитие наших вооружённых сил идёт очень быстрыми и мощными темпами.

БИЛЛ НИЛИ: Здесь, в Сирии, Россия по-прежнему активно вовлечена в войну. Путин также высказался и по поводу импичмента: по его словам, он ожидает, что президент Трамп останется в должности. Он обвинил демократов в том, что те выдумывают причины, чтобы от него (Трампа. — ИноТВ) избавиться.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NBC США Северная Америка
теги
авианосец Владимир Путин ВМФ Дональд Трамп Россия Сирия США учения флот
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров