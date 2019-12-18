El País: США планируют на 50% увеличить военное присутствие на своей базе в Испании

Соединённые Штаты намерены разместить на своей базе Рота в Испании дополнительно два эсминца и 600 морских пехотинцев, то есть на 50% увеличить своё военное присутствие в регионе, сообщает El País. Между тем, как отмечает издание, подобный шаг потребует внести изменения в договор между Вашингтоном и Мадридом, а это может произойти только тогда, когда в Испании будет сформировано новое правительство, обладающее всеми функциями и полномочиями.

США хотят разместить на своей военно-морской базе Рота в Испании дополнительно два эсминца и 600 морских пехотинцев, пишет El País. Пентагон таким образом планирует на 50% увеличить американский военный контингент в испанской провинции Кадис.

Подобный шаг, как отмечается в статье, должен повысить значимость Роты как главной военно-морской базы США на юге Европы. Согласно военным и дипломатическим источникам, Вашингтон в рамках этой инициативы стремится не только увеличить число эсминцев типа «Арли Бёрк» с шести до восьми, но также заменить части кораблей на более современные, оснащённые вертолётами.

В случае если этот шаг будет одобрен, возникнет необходимость изменить текст двустороннего соглашения между Испанией и США, которое было подписано в 1988 году и в которое за прошедшее время уже три раза вносились изменения.

Как заявляют военные источники, ВМС США таким образом пытаются добиться того, чтобы на испанской базе находилась полноценная эскадрилья и чтобы у Военно-морских сил передового развёртывания, входящих в состав ВМС США в Европе, в любой момент было в распоряжении четыре оперативных подразделения. Ведь обычно бывает так, что два из них находятся либо на ремонте, либо на плановом осмотре.

На базе Рота места для размещения двух судов более чем достаточно. Как указывают правительственные источники, вопрос о наращивании американского присутствия хотя уже и рассматривался на техническом уровне, однако на политическом уровне ещё не поднимался. Эти же источники при этом отмечают, что переговоры по столь важному вопросу не стоит открывать до тех пор, пока в Испании не будет правительства, обладающего всеми полномочиями и функциями.

Между тем даже нынешнее, временное, правительство Испании готово принять без каких-либо оговорок замену четырёх эсминцев, которые прибыли в Роту в 2014—2015 годах (USS Carney, USS Donald Cook, USS Porter y USS Ross), на более современные. Последние начнут постепенно прибывать на базу со следующего года. Процесс замены кораблей должен завершиться в 2022 году.



Базирующиеся в Роте американские эсминцы — это часть противоракетного щита НАТО, созданного для противодействия возможному удару со стороны Ирана и Северной Кореи, говорится в статье. Кроме того, они выполняют и другие миссии как в рамках Североатлантического альянса, так и в одностороннем порядке — в интересах США. Например, их задействуют в патрулировании Чёрного моря для сдерживания России, а также для участия в сирийском конфликте. Так, в апреле 2017 года эсминцы USS Porter и USS Ross нанесли по военным объектам Дамаска удар крылатыми ракетами, «чтобы наказать Башара Асада за использование химического оружия», напоминает El País.