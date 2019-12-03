ABC: в НАТО меньше Испании на свою оборону тратит лишь Люксембург

На нынешнем саммите НАТО Мадриду предстоит услышать в свой адрес упрёк как со стороны альянса, так и со стороны США в том, что страна не выполняет требования о выделении 2% ВВП на оборону, пишет газета ABC. Более того, согласно последним данным, Испания занимает второе место среди стран, которые расходуют наименьшую долю ВВП на военные нужды.
Испания предстаёт на нынешнем саммите НАТО в Лондоне в двух ипостасях, пишет испанская газета ABC.
С одной стороны, исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес получит предупреждение со стороны альянса и, прежде всего, американского президента Дональда Трампа о том, что Мадрид должен увеличить вложения в свою оборону.
Так, согласно последнему докладу НАТО, Испания занимает второе место среди стран с наименьшей долей ВВП, выделяемой на оборонные цели. У Мадрида «постыдный» показатель 0,92%. Хуже только у Люксембурга — 0,56%. При этом ещё на саммите в Кардифе в 2014 году минимальный показатель был установлен на уровне 2%.
Пока установленный на саммите 2014 года в Кардифе 2%-ный порог преодолевают США (3,43%), Болгария (3,25%), Греция (2,28%), Великобритания (2,14%), Эстония (2,14%), Румыния (2,04%), Литва (2,03%), Латвия(2,01%) и Польша (2%).
С другой стороны, испанское правительство ещё со времён премьер-министра Мариано Рахоя настаивало на том, что, помимо процентной доли ВВП, существуют и другие параметры. И именно эту позицию нынешний председатель испанского правительства Педро Санчес будет отстаивать в общении с Трампом.
Источники в Министерстве обороны Испании пояснили изданию ABC, что существуют другие показатели для измерения капиталовложений, например, «передача стратегических объектов, таких как база Рота для четырёх эсминцев США, которые вносят свой вклад в противоракетную оборону союзников; принятие на себя некоторых компонентов структуры командования, таких как быстрое развёртывание военно-морского флота, которым будет руководить наша страна в 2020 году; или участие в союзных миссиях».
Кроме того, испанские войска на регулярной основе принимают участие в шести миссиях НАТО, отмечается в статье.
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