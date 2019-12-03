ABC: в НАТО меньше Испании на свою оборону тратит лишь Люксембург

Испания предстаёт на нынешнем саммите НАТО в Лондоне в двух ипостасях, пишет испанская газета ABC.

С одной стороны, исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес получит предупреждение со стороны альянса и, прежде всего, американского президента Дональда Трампа о том, что Мадрид должен увеличить вложения в свою оборону.

Так, согласно последнему докладу НАТО, Испания занимает второе место среди стран с наименьшей долей ВВП, выделяемой на оборонные цели. У Мадрида «постыдный» показатель 0,92%. Хуже только у Люксембурга — 0,56%. При этом ещё на саммите в Кардифе в 2014 году минимальный показатель был установлен на уровне 2%.

Пока установленный на саммите 2014 года в Кардифе 2%-ный порог преодолевают США (3,43%), Болгария (3,25%), Греция (2,28%), Великобритания (2,14%), Эстония (2,14%), Румыния (2,04%), Литва (2,03%), Латвия(2,01%) и Польша (2%).

С другой стороны, испанское правительство ещё со времён премьер-министра Мариано Рахоя настаивало на том, что, помимо процентной доли ВВП, существуют и другие параметры. И именно эту позицию нынешний председатель испанского правительства Педро Санчес будет отстаивать в общении с Трампом.

Источники в Министерстве обороны Испании пояснили изданию ABC, что существуют другие показатели для измерения капиталовложений, например, «передача стратегических объектов, таких как база Рота для четырёх эсминцев США, которые вносят свой вклад в противоракетную оборону союзников; принятие на себя некоторых компонентов структуры командования, таких как быстрое развёртывание военно-морского флота, которым будет руководить наша страна в 2020 году; или участие в союзных миссиях».

Кроме того, испанские войска на регулярной основе принимают участие в шести миссиях НАТО, отмечается в статье.