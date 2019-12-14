Le Monde: защищая Сирию, Россия рискует оставить ООН без бюджета на 2020 год

Россия выступает против того, чтобы структуру, которая занимается расследованием военных преступлений в Сирии, автоматически финансировали все страны ООН. Как пишет Le Monde, из-за этого затягивается принятие бюджета всемирной организации на 2020 год. Европейские дипломаты отмечают, что это может стать опасным прецедентом.

В ООН ради экономии запретили сотрудникам работать по вечерам, но исключение было сделано для комиссии, которая занимается согласованием бюджета на 2020 год, пишет Le Monde. Им позволили работать и в неурочные часы, и на выходных, чтобы принять бюджет до рождественских праздников. Как отмечает автор статьи, в этот раз дополнительная сложность связана с Россией и «Группой 77», которая её поддерживает.

По словам европейских дипломатов, Россия уже полгода пытается затягивать переговоры по бюджету. И связано это якобы с тем, что Россия выступает против финансирования так называемого Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии. Эта структура создавалась с целью расследовать военные преступления, совершённые в Сирии с 2011 года.

Как отмечают опрошенные изданием дипломаты, Россию беспокоит не столько сумма в $18 млн, сколько тот факт, что появятся новые 60 должностей, а также то, что все страны ООН будут должны вкладываться в её финансирование, тогда как прежде оно лежало лишь на странах-добровольцах. «Мы против того, чтобы финансирование автоматически шло от всех государств-членов, — заявил в комментарии изданию Дмитрий Чумаков, заместитель постоянного представителя России при ООН. — Если Франция хочет платить, то она вольна это делать! Но это не должно финансироваться механизмом ООН».

Россия также отмечает, что внедрение механизма происходит с ошибками. Представители ООН на это отвечают, что соблюдают все правила Генеральной Ассамблеи.

«Нет никакой надежды, что мы уладим наши разногласия, — отметил Дмитрий Чумаков. — Очень жаль, но выходом может стать только голосование». При этом, по словам автора статьи, голосование — процедура редкая и опасная, обычно подобные вопросы решаются путём переговоров.

Впрочем, один из собеседников издания отметил, что со стороны России такое поведение — вид тактики на переговорах. Теперь до 24 декабря членам комиссии нужно либо убедить Россию, либо самим согласиться выделить бюджет на этот механизм по Сирии в отдельную строку. В этом есть опасность, предупреждают авторы статьи, ведь тогда может быть создан прецедент, и он может сказаться на других подобных механизмах по другим странам. Например, Китай давно выступает против подобного механизма по Мьянме.

Россия может рассчитывать на поддержку полутора десятка стран, включая Китай, Сирию и Кубу. Но при этом сам механизм уже поддержали 105 из 193 стран ООН, отмечает издание. И европейские дипломаты ожидают таких же результатов, если придётся голосовать снова — только если голосование не перенесут на период после Рождества, отмечает автор статьи в Le Monde.