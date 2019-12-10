Bild: ООН выяснила, где на планете жить хорошо

В Программе развития ООН выяснили, в каких из 189 вошедших в рейтинг стран мира качество жизни самое высокое, а в каких — самое низкое, пишет немецкий таблоид Bild. С учётом таких показателей, как безопасность, образование, здоровье и уровень дохода населения, было установлено, что лучше всего жить в Норвегии, Швейцарии и Ирландии. Россия вошла в число 62 стран с высоким уровнем развития на 49-й позиции.

Какие критерии определяют качество жизни в стране? Свобода, безопасность, образование и здоровье должны быть на уровне — как и экономические условия, отмечает немецкий таблоид Bild. Последний отчёт ООН показал, в каких странах мира качество жизни самое высокое, а в каких — самое низкое.

С учётом названных аспектов самый высокий уровень жизни оказался у людей в Норвегии — таковы результаты исследования, проведённого Программой развития ООН (ПРООН). Второе место, согласно обнародованному рейтингу «человеческого развития», заняла Швейцария, третье досталось Ирландии.

Четвёртое место разделили между собой Германия и Гонконг, подчёркивает немецкий таблоид. По предположению автора статьи, такие выводы были сделаны ещё до начала политических волнений в Гонконге.

В докладе ООН отмечается глобальная тенденция к постоянному росту качества жизни. На сегодняшний день в группу с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала входят 62 страны и территории.

Австралия и Исландия разделили шестую позицию, за ними следуют Швеция, Сингапур и Нидерланды. С 2010 года в верхней части таблицы изменений практически не происходило, отмечает издание.

С другой стороны, судьбы слишком многих людей в слишком многих странах складываются в условиях неравенства и потерянных возможностей. Всё больше людей по всему миру выходят на демонстрации против социальной несправедливости и неравенства.

Страны, в которых бушуют вооружённые конфликты, заняли в рейтинге нижние позиции. Так, Ливия оказалась на 110-м месте, Сирия — на 154-м, а Йемен — на 177-м. Завершают список самые бедные из беднейших стран, которые не могут набрать очки ни стабильностью, ни доходами населения, ни системой здравоохранения. Последние пять государств рейтинга — это Бурунди, Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика и, наконец, Нигер.

В общей сложности в рейтинге оценивался индекс развития человеческого потенциала 189 стран и территорий, сообщается в статье. По данным Программы развития ООН, этот рейтинг учитывает совокупность факторов, показывающую благосостояние населения государства. Важными критериями в нём являются продолжительность жизни, а также уровень образования и доходов. Данный перечень стран входит в ежегодный отчёт ООН о состоянии развития человеческого потенциала, отмечает Bild.