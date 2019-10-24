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Reuters: во Всемирном банке заявили, что заниматься бизнесом в России стало проще

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В мировом рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» Россия поднялась на три позиции и заняла 28-е место. Как пишет Reuters, это произошло благодаря ускорению процесса получения доступа к электроэнергии, усилению защиты прав миноритарных инвесторов за счёт повышения требований к корпоративной прозрачности и упрощения процедуры уплаты налогов.
Reuters: во Всемирном банке заявили, что заниматься бизнесом в России стало проще
Reuters

Заниматься бизнесом в России в последнее время стало проще. Как пишет Reuters, Всемирный банк сделал заявление о том, что в своём рейтинге за 2020 год он отвёл России 28-е место из 190 стран, в то время как в 2019 году она занимала 31-е место.

Сейчас Россия следует за Австралией, занимающей 27-е место, но опережает находящуюся на 29-й позиции Японию. Новая Зеландия в рейтинге Всемирного банка сохранила первое место, а Сомали оказались на последнем.
 
За прошедший год Россия ускорила процесс получения доступа к электроэнергии, усилила защиту прав миноритарных инвесторов за счёт повышения требований к корпоративной прозрачности и упростила процедуру уплаты налогов, о чём говорится в ежегодном докладе Всемирного банка.
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