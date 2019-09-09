Newsweek: США признаны одной из худших стран для проживания экспатов

В недавно опубликованном рейтинге Соединённые Штаты заняли 47-ю строчку из 60, став одной из самых неблагоприятных для жизни экспатов стран, пишет Newsweek. Хотя участники отмечали высокоскоростной интернет и высокие доходы, они жаловались на непомерные траты на медицину, уход за ребёнком и образование. Как отмечает издание, в тройке лучших стран оказались Индонезия, Катар и Казахстан, временные жители которого на 80% удовлетворены своим уровнем жизни.

Соединённые Штаты заняли одно из последних мест в рейтинге лучших стран для переезда из-за высоких цен на жизнь, здравоохранение и образование, сообщает Newsweek со ссылкой на шестой ежегодный отчёт исследовательской группы Expat Insider, опубликованный на этой неделе. В новом опросе более 20 тыс. экспатов, представляющих 182 национальности, оценивали страны по пяти основным критериям (качество жизни, сложность обустройства, работа за границей, семейная жизнь и личные финансы), 48 отдельным факторам и 17 подкатегориям. От каждого государства участвовало по крайней мере по 75 человек. В списке из 64 стран США оказались на 47-м месте.

Как рассказывает издание, самой лучшей страной для работы за рубежом назвали Вьетнам, а Португалия, Испания и Тайвань остались в первой тройке с самым высоким уровнем жизни. Финляндия четвёртый год подряд возглавляет рейтинг государств для переезда с семьёй.

Что касается Америки, то треть опрошенных экспатов заявила, что их доход после переезда увеличился, однако более высокие суточные расходы значительно повлияли на семейный бюджет. Главными факторами низкого рейтинга США являются траты на уход за ребёнком и медицину. К тому же, отмечает журнал, хотя большинство переехавших сюда людей поставили американскому образованию высокие оценки, более половины из них были в ужасе от его стоимости.

Другим фактором, из-за которого Соединённые Штаты опустились в рейтинге, является безопасность. Достаточно защищёнными себя чувствуют лишь 69% экспатов, что значительно ниже среднего мирового показателя в 81%. С другой стороны, одной из немногих подкатегорий, в которых Америка показала себя выше средних оценок, стала цифровая жизнь — во многом благодаря широкому распространению высокоскоростного домашнего интернета.

Американская газета отмечает, что «победителями» рейтинга — странами, которые улучшили свои показатели за год, — стали Индонезия, Катар и Казахстан. Последний удостоился особенно хвалебных отзывов от экспертов: с начала ежегодных исследований в 2014 году это среднеазиатское государство поднялось на 27 строчек, а более 80% переехавших в эту страну удовлетворены своей жизнью на новом месте. По их словам, здесь хорошие карьерные перспективы, лёгкое вхождение в «богатую местную культуру», а также значительно улучшенное транспортное сообщение. В то же время Катар получил хвалебные отзывы за хорошие рабочие места, дешёвую стоимость жизни и высокий уровень жизни.

С другой стороны, ослабленная экономика, высокие расходы и маленький выбор занятий для досуга заставили Кипр, Коста-Рику и Южную Корею потерять ещё несколько строчек в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Так, Кипр из-за политических проблем и новой национальной системы здравоохранения опустился на 15 строчек и теперь на 45 месте.

Как в заключение отмечает Newsweek, авторы исследования выяснили, что экспаты проживают очень скученно: 30% из них находятся в Германии, США, Швейцарии, Великобритании или ОАЭ.