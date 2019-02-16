Daily Sabah: уроженка России подала официальную заявку на пост мэра турецкой Аланьи

Уроженка России Анастасия Петрова-Четинкая подала официальную заявку на участие в выборах мэра города Аланья, расположенного в турецкой провинции Анталья, пишет Daily Sabah. В интервью после оформления документов кандидат пообещала сделать всё, чтобы Аланья стала богаче и эффективнее.

Гражданка России и Турции Анастасия Петрова-Четинкая подала официальную заявку на участие в выборах мэра турецкого города Аланья, расположенного в провинции Анталья на юге страны, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, 35-летняя Петрова-Четинкая, которая проживает в Турции уже восемь лет и вышла здесь замуж за турецкого гражданина, зарегистрировалась в качестве независимого кандидата.

В интервью журналистам после завершения процесса регистрации кандидат выразила надежду на то, что в случае избрания сможет принести пользу Аланьи и всем её жителям. «Я считаю, что мы можем превратить Аланью в бренд. Мы можем сделать Аланью богаче и эффективнее. Мы верим в потенциал Аланьи и будем продолжать работать до конца», — цитирует её Daily Sabah.

Ранее на пост «мухтара» (квартального старосты. — ИноТВ) квартала Аланьи Акдам также подала другая гражданка Турции российского происхождения по имени Хатун Тунсер, отмечается в материале. Получив образование в России, Тунсер приехала в Аланью 23 года назад на отдых, но вышла замуж за турка и решила остаться жить в стране.

По словам кандидата, она хочет стать мухтаром для того, чтобы служить людям, говорится в статье.