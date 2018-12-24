Daily Mail: треть американцев подумывают о переезде из США

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Шрёдер: нельзя допускать, чтобы США диктовали Германии, с кем вести торговлю Die Welt
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Washington Post: Трамп преподнёс Москве победу в холодной войне Washington Post
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New York Times: Пентагон подумывает об использовании американских коммандос в Сирии New York Times
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Мировые СМИ: на пресс-конференции Путин преподал Западу «урок демократии» и успокоил россиян ИноТВ
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CNN: решение Трампа о выводе войск из Сирии вызывает целый ряд серьёзных вопросов CNN
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Bloomberg: Вашингтон намерен сорвать сделку по продаже С-400 Турции — с помощью своих «Патриотов» Bloomberg
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Обозреватель: на Новый год Украина отметит день рождения Бандеры Обозреватель
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CM: страх России оправдан — вслед за японцами на Курилах можно ждать солдат США Contra Magazin
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Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
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Медведев проведёт заседание по нацпроектам 24 декабря
Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведёт заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Военные Израиля открыли огонь по вооруженным людям на границе с САР
Израильские военнослужащие открыли огонь по вооруженным людям, которые «пересекали линию «Альфа» в направлении Израиля» на границе с Сирией на Голанских высотах. Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля.
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Экс-чемпион UFC оскорбил Нурмагомедова
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон раскритиковал поведение Хабиба Нурмагомедова после октябрьского боя с ирландцем Конором Макгрегором.
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В результате ДТП в Татарстане погиб ребёнок
В результате ДТП в Мамадышском районе Татарстана погиб ребёнок, три человека пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.
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СМИ: «Барселона» может пригласить наставника «Сассуоло» на пост главного тренера
«Барселона» проявляет интерес к главному тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
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Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников
Бюро консульских дел Госдепа США предупредило о возможности терактов в Барселоне во время праздников.
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В Гамбурге задержали юношу по подозрению в причастности к ИГ
Полиция Германии задержала в Гамбурге 18-летнего юношу по подозрению в причастности к «Исламскому государству»*. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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«Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Бобровский отразил 39 бросков
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Почеттино: победа над «Эвертоном» — подарок моей жене на годовщину
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» (6:2) в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Госдеп США призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil
В Госдепартаменте США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран в связи с сообщениями о том, что «венесуэльские корабли могли создать трудности» судам американской компании ExxonMobil.
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Руни: Моуринью не хватало навыков общения
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни порассуждал о том, чего не хватило бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью для достижения лучших результатов с командой.
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В ОПЕК рассказали о перспективах сокращения добычи нефти
Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объем снижения нефтепроизводства.
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Легкоатлетка Полина Миллер побила юниорский рекорд России в беге на 300 м
Финалистка чемпионата Европы 2018 года 18-летняя легкоатлетка Полина Миллер побила юниорский рекорд России в беге на 300 м, который держался с 1981 года.
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В работе аэропорта Бирмингема произошёл сбой
Власти приостановили работу аэропорта британского Бирмингема в связи со сбоем в управлении трафиком.
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Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
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Бабиков поблагодарил болельщиков за поддержку
После масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии российский биатлонист Антон Бабиков поблагодарил болельщиков за поддержку.
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Боевики обстреляли Алеппо и населённые пункты в трёх провинциях САР
Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
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Хрюнов считает, что бой Поветкина и Уайта стал бы украшением 2019 года
Промоутер Владимир Хрюнов считет, что возможный бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом стал бы украшением 2019 года в мире бокса.
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Эрдоган сообщил о договорённости с Трампом о более тесной координации по Сирии
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом им удалось договориться о более тесной координации по Сирии.
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СМИ: Рибери может перейти в «Галатасарай»
Футболист «Баварии» Франк Рибери может сменить клуб.
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Маск отметил «поразительный прогресс» Китая в космосе
Глава компании SpaceX Илон Маск отметил «поразительный прогресс» Китая в развитии космической отрасли.
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Певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев из-за «отсутствия средств»
Певец Виктор Салтыков рассказал, что его не пустили в Киев из-за того, что у него якобы нет денежных средств. По словам артиста, он намерен подать в суд на украинские власти.
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«Металлург» обыграл «Слован» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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При ликвидации пожара в квартире на востоке Москвы спасли пятерых человек
Пожарные спасли пятерых человек при ликвидации возгорания в квартире на десятом этаже на востоке Москвы.
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Черышев прокомментировал победу над «Уэской»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1).
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Вандалы залили искусственной кровью звезду Трампа на «Аллее славы»
Вандалы залили искусственной кровью звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.
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Дубли Сона и Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Эвертон».
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МЧС завершило операцию на шахте в Соликамске
МЧС завершило поисковую операцию на шахте в Соликамске, где в результате пожара погибли девять человек.
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Гол Бен-Йеддера спас «Севилью» от поражения в матче 17-го тура Примеры с «Леганесом»
В матче 17-го тура испанской Примеры «Севилья» дома сыграла вничью с «Леганесом».
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Нетаньяху пожаловался на ежедневный троллинг со стороны Эрдогана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором» и пожаловался на ежедневный троллинг с его стороны.
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Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ
Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
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Коляда заявил, что серебро чемпионата России для него дороже золота
Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию в Саранске Михаил Коляда подвёл итоги соревнования.
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Тела всех жертв пожара на шахте в Соликамске подняты на поверхность
Из шахты ПАО «Уралкалий» в Соликамске Пермского края извлекли тела всех погибших.
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Медведев выразил соболезнования лидеру Индонезии в связи с жертвами цунами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами.
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Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США
Заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны Соединённых Штатов после отставки Джеймса Мэттиса.
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Баскетболистки УГМК в девятый раз выиграли Кубок России
Баскетболистки екатеринбуржского УГМК в девятый раз в истории завоевали Кубок России, обыграв в финале курское «Динамо».
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СК начал проверку после сообщений об отказе двигателя самолёта в Москве
Следственный комитет проводит проверку после сообщений об отказе двигателя пассажирского самолёта, который вынужденно вернулся в аэропорт Домодедово.
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СМИ: «Бавария» может подписать Рэмзи
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи хочет покинуть лондонский клуб. Футболист входит в сферу трансферных интересов «Баварии».
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Посольство России в США ответило Маску после его слов о двигателе РД-180
Посольство России в Соединённых Штатах ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский двигатель РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
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Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять украинскую резолюцию по Крыму.
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Бывший врач «Спартака» сравнил матч Кокорина и Мамаева в СИЗО с цирком
Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков высказался относительно матча футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Индонезии. Толчки были зафиксированы недалеко от города Тику на глубине 105,8 км.
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«Авангард» поздравил обладателя Кубка Стэнли с 1000-м матчем в карьере
22 декабря «Авангард» перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» (0:2) поздравил нападающего команды Макса Тальбо, для которого эта игра стала 1000-й в карьере.
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Макрон заявил о сохранении французского присутствия в Леванте
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сохранит военное присутствие в Восточном Средиземноморье.
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СМИ: Пассажирский самолёт сел в Домодедово из-за отказа двигателя
Пассажирский самолёт авиакомпании S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
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Дзюба попал в сотню лучших футболистов 2018 года по версии Marca
Испанское издание Marca начало публиковать список 100 лучших футболистов прошедшего года.
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Лидер Боливии назвал вывод войск США из Сирии победой сирийского народа
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что вывод американских войск из Сирии — это победа сирийского народа, а не главы США Дональда Трампа.
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В Госдуме объяснили решение Порошенко приравнять членов УПА к ветеранам войны
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT сообщение о том, что украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, который признаёт членов «Украинской повстанческой армии»* участниками боевых действий.