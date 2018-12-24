Daily Mail: треть американцев подумывают о переезде из США

Треть американцев подумывают о том, чтобы перебраться за рубеж, пишет Daily Mail со ссылкой на проведённый опрос. Эксперты пообщались с 877 американские гражданами, которые всё ещё живут в Америке, отмечает издание.

Как сообщили сотрудники Кентского университета и Университет Тафтса, которые и проводили данное исследование, для почти 90% респондентов, задумавшихся об эмиграции, самая распространённая причина покинуть США заключается в желании исследовать мир.

Исследователи также выяснили, что среди других причин жить за рубежом были названы: уход на пенсию — об этом заявили 51% опрошенных, бегство от плохой или досадной ситуации в США — 49%. Также 48% респондентов заявили, что готовы покинуть родину ради работы.

При этом исследователи, ссылаясь на данные, собранные ещё в 2014 году, указали на отсутствие какой-либо прямой связи между политическими взглядами и желанием уехать.

Аманда Клековски фон Коппенфельс из Кентского университета заявила: «Пока одни могут подумать, что идеологическая ориентация играет какую-то роль, как минимум в этом исследовании, составленном ещё до Трампа, мы обнаружили, что этот никак не взаимосвязано, по крайней мере, напрямую».

Между тем исследователи выяснили, что одним из важных факторов, побудивших американцев думать об эмиграции, стала не «очень сильное» национальное самосознание.

«Среди прочего, сыграло свою роль знакомство с другими американцами, которые жили за рубежом или служили в американской армии», — подчеркнула Аманда Клековски фон Коппенфельс.