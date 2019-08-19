Euronews: Медведев впервые в карьере победил в турнире профессионалов в Цинциннати

Даниил Медведев стал первым российским теннисистом, завоевавшим главный трофей на турнире серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов в Цинциннати, передаёт Euronews. Благодаря победе в этом турнире Медведев, который смог одолеть в полуфинале даже первую ракетку мира Новака Джоковича, поднялся на пятое место в мировом рейтинге.
Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов в Цинциннати и поднялся на пятое место в мировом рейтинге. В финале он обыграл бельгийца Давида Гоффена в двух партиях — 7:6, 6:4. В полуфинальном поединке россиянин одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Медведев стал первым российским теннисистом, завоевавшим главный трофей в Цинциннати. За последние три недели он трижды доходил до финала престижных турниров.
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ, теннисист:Это удивительно! Я должен признаться, что у меня не было сил радоваться после победы. Если бы до турнира меня спросили, как я буду праздновать, если выиграю, — я бы, наверное, сказал, что упаду на корт, буду орать, как сумасшедший, и радоваться! Но в итоге, когда я сделал этот последний эйс, у меня совсем не осталось сил… Я выиграл. И это особенно приятно после поражений: я недавно сыграл в трёх финалах, а вообще в этом году — в четырёх. И выиграть один из них, да к тому же «Мастерс» — это здорово!
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