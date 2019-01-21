Times: «прохладная пресс-конференция» — на вопросы о мельдонии после поражения Шарапова отвечать не стала

После неожиданного поражения на Открытом чемпионате Австралии российская теннисистка провела «прохладную пресс-конференцию», пишет The Times. Как отмечает издание, во время неё спортсменка отказалась отвечать на вопросы о том, как сказалось на её игре отсутствие мельдония и какой эффект на неё оказала негативная реакция зрителей мельбурнской арены.

Российская теннисистка Мария Шарапова вылетела из четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. После своего поражения спортсменка провела «прохладную пресс-конференцию», во время которой отказалась отвечать на вопросы об использовании мельдония и враждебной реакции со стороны зрителей чемпионата, пишет The Times.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема на этот раз уступила Эшли Барти со счётом 3-6, 6-1 и 6-4. Начиная со второго сета, Шарапова проиграла 9 геймов подряд.

Результаты Шараповой, которая вернулась в большой спорт в апреле 2017 года после 15-месячного отстранения, нехарактерны для одной из самых талантливых теннисисток XXI века. Россиянка лишь однажды дошла до четверть финала в ходе шести крупных турниров, отмечает газета.

Во время Открытого чемпионата Австралии 2016 года у Шараповой в допинг-пробах обнаружился мельдоний. По её словам, она принимала это вещество с 2006 года в лечебных целях по совету врача и была не в курсе, что мельдоний добавили в список запрещённых препаратов в начале сезона 2016 года.

На вопрос журналиста The Times после матча о том, насколько ей трудно соответствовать требованиям Большого шлема в физическом плане, учитывая, что она больше не может принимать мельдоний, Шарапова повернулась к модератору пресс-конференции и попросила задать следующий вопрос.

В таком же холодном тоне она ответила и на вопрос о громких неодобрительных выкриках зрителей мельбурнской арены в её адрес после того, как она вернулась после семиминутного перерыва на посещение уборной между вторым и третьим сетами. По мнению издания, многие восприняли это как «тактическую уловку», призванную сбить Барти с победной волны.

На просьбу прокомментировать эффект от поведения зрителей Шарапова отреагировала следующим образом: «Что вы хотите, чтобы я ответила на этот вопрос»? Когда же журналист сообщил, что он хочет лишь правды, россиянка отрезала, что «это глупый вопрос».

Тем не менее Шарапова признала, что на ней всё ещё сказывается травма правого плеча, из-за которой ей пришлось в прошлом году закончить сезон раньше срока.

«Я открыто говорила о своём плече, последние несколько недель, месяцев, лет, — отметила она. — Травма определённо была проблемой на протяжении большей части прошлого года, это также касается и года нынешнего. Но это, как я уже говорила после моего первого матча, вопрос борьбы с болью. Я всё ещё работаю над этим».