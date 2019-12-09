CGTN: Китай раскритиковал США за нарушения прав человека

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало нарушения прав человека со стороны США. Официальный представитель ведомства призвала Вашингтон прекратить использовать права человека в качестве оправдания для вмешательства в дела других стран и начать предпринимать конкретные шаги для выполнения своих собственных обязательств.

ХУА ЧУНЬИН, официальный представитель МИД КНР: Китай уделяет пристальное внимание докладам и комментариям ООН по правам человека. И он шокирован нарушениями прав человека со стороны США и некоторых стран — членов ЕС.

В США и в некоторых странах Евросоюза состояние прав человека в последнее время ухудшается. Их защита не только не должна становиться делом риторики, но и не должна использоваться в качестве оправдания для вмешательства во внутренние дела других стран.

Завтра — День прав человека. США могут воспользоваться этой возможностью для выполнения своих обещаний по правам человека, для отстаивания интересов всех групп и особенно базовых прав незащищённых групп.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2019 года.