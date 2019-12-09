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CGTN: Китай раскритиковал США за нарушения прав человека

Материал представлен в переводе ИноТВ
МИД КНР раскритиковал США за нарушения прав человека, передаёт CGTN. Внешнеполитическое ведомство Китая также призвало Вашингтон прекратить использовать эту тему для вмешательства во внутренние дела других стран.
Министерство иностранных дел Китая раскритиковало нарушения прав человека со стороны США. Официальный представитель ведомства призвала Вашингтон прекратить использовать права человека в качестве оправдания для вмешательства в дела других стран и начать предпринимать конкретные шаги для выполнения своих собственных обязательств.
 
ХУА ЧУНЬИН, официальный представитель МИД КНР: Китай уделяет пристальное внимание докладам и комментариям ООН по правам человека. И он шокирован нарушениями прав человека со стороны США и некоторых стран — членов ЕС.
 
В США и в некоторых странах Евросоюза состояние прав человека в последнее время ухудшается. Их защита не только не должна становиться делом риторики, но и не должна использоваться в качестве оправдания для вмешательства во внутренние дела других стран.
 
Завтра — День прав человека. США могут воспользоваться этой возможностью для выполнения своих обещаний по правам человека, для отстаивания интересов всех групп и особенно базовых прав незащищённых групп.
 
Дата выхода в эфир 09 декабря 2019 года.
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CGTN Китай Азия
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