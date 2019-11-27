Euronews: ООН предупреждает — человечество рискует жизнью из-за глобального потепления

Если ведущие страны G20 не предпримут срочных мер по сокращению выбросов, то уже к концу этого столетия температура на Земле повысится на 3,5 °C, сообщается в докладе Программы ООН по окружающей среде. Эксперты предупреждают, что выбросы углекислого газа продолжают постоянно расти. Как подчеркнул генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, мы все участвуем в гонке за наши жизни с климатическим кризисом, но пока проигрываем, передаёт Euronews.

Температура на Земле к концу нынешнего столетия может вырасти на более чем 3,5 °C, если не предпринять намеченных в Парижском соглашении по климату шагов по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. И для того чтобы повышение температуры не превысило к 2100 году 1,5 °C — уже к 2030 потребуется уменьшить выбросы на 55 процентов.



Об этом говорится в ежегодном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).



ДЖОН КРИСТЕНСЕН, глава ЮНЕП: Глобальные выбросы всё ещё растут. Пару лет назад, когда уровень выбросов углекислого газа не менялся в течение нескольких лет, мы надеялись, что это говорило о стабилизации. Но в 2017-м и 2018-м (данных по 2019 году у нас пока нет) общий уровень выбросов пошёл вверх. А выбросы углекислого газа в прошлом году выросли на два процента, что превышает средний показатель за десять лет.



Как отмечается в докладе, страны потерпели коллективную неудачу, не сумев остановить глобальный рост эмиссии парниковых газов.



АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Мы участвуем в гонке за наши жизни с климатическим кризисом и пока проигрываем.



Исходя из отчёта, 78 процентов выбросов парниковых газов приходится на страны «Большой двадцатки». Семи странам рекомендуется предпринять больше усилий, чтобы выполнить необходимые требования — это касается Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Южной Кореи, ЮАР и США.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.