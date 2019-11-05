Tages-Anzeiger: США «официально отвернулись» от международного сообщества в борьбе с изменениями климата

Соединённые Штаты уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, сообщает Tages-Anzeiger. Тем самым США «официально повернулись спиной к международным усилиям в борьбе с климатическими изменениями», констатирует швейцарское издание.

Соединённые Штаты официально уведомили Организацию Объединённых Наций о выходе из Парижского соглашения по климату, пишет Tages-Anzeiger.

Об этом в понедельник сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, уточняет швейцарская газета.

Таким образом Соединённые Штаты «официально повернулись спиной к международным усилиям в борьбе с климатическими изменениями», констатирует издание.

В ООН, продолжает Tages-Anzeiger, уведомление от американской стороны поступило спустя более чем два года после того, как глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату.

«За это его резко критиковали на международной арене, ведь после Китая Соединённые Штаты занимают второе место по объёмам выброса в атмосферу углекислого газа», — напоминает швейцарская газета.

О выходе из договора Дональд Трамп объявил в июне 2017 года, и тем самым он «выполнил своё предвыборное обещание», отмечает издание.

По мнению же самого Трампа, Парижское соглашение требует больших затрат и ущемляет Соединённые Штаты в международной конкурентной борьбе.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё сожаление по поводу решения США начать процесс выхода из договора.

Как заявил французский лидер в ходе визита в Китай, подобный шаг делает французско-китайское сотрудничество в области климатической политики ещё более необходимым.