Tages-Anzeiger: США «официально отвернулись» от международного сообщества в борьбе с изменениями климата

Соединённые Штаты уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, сообщает Tages-Anzeiger. Тем самым США «официально повернулись спиной к международным усилиям в борьбе с климатическими изменениями», констатирует швейцарское издание.
Соединённые Штаты официально уведомили Организацию Объединённых Наций о выходе из Парижского соглашения по климату, пишет Tages-Anzeiger.
Об этом в понедельник сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, уточняет швейцарская газета.
Таким образом Соединённые Штаты «официально повернулись спиной к международным усилиям в борьбе с климатическими изменениями», констатирует издание.
В ООН, продолжает Tages-Anzeiger, уведомление от американской стороны поступило спустя более чем два года после того, как глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату.
«За это его резко критиковали на международной арене, ведь после Китая Соединённые Штаты занимают второе место по объёмам выброса в атмосферу углекислого газа», — напоминает швейцарская газета.
О выходе из договора Дональд Трамп объявил в июне 2017 года, и тем самым он «выполнил своё предвыборное обещание», отмечает издание.
По мнению же самого Трампа, Парижское соглашение требует больших затрат и ущемляет Соединённые Штаты в международной конкурентной борьбе.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё сожаление по поводу решения США начать процесс выхода из договора.
Как заявил французский лидер в ходе визита в Китай, подобный шаг делает французско-китайское сотрудничество в области климатической политики ещё более необходимым.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.
В Республике Коми произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сумму претензий «Нафтогаза» к «Газпрому», которая была оценена главой украинской компании Андреем Коболевым в $22 млрд.
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
Глава Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсел заявил, что мексиканский боксёр Сауль Альварес хочет сохранить титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, завоёванный в бою с россиянином Сергеем Ковалёвым.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители). Кроме того, по инициативе авторов, сотрудники полиции будут иметь право доставлять туда граждан в состоянии алкогольного опьянения.
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, когда состоится встреча представителей Министерства спорта России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
Президент России Владимир Путин сравнил русский язык с «мягкой силой» и призвал не называть его оружием, так как в противном случае с ним будут бороться. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Министерство спорта России предоставило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ответы не на все вопросы относительно манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%.
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о распространении упрощённого порядка въезда иностранцев в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пропускные пункты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).