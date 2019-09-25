Salzburger Nachrichten назвала главных «климатических грешников» в мире

Все только и говорят об изменении климата, пишет Salzburger Nachrichten. И тем не менее во многих странах, которые можно смело включить в список «главных в мире климатических грешников», до сих пор мало что меняется, недоумевает австрийская газета.
Все только и говорят об изменении климата, но во многих странах, которые можно смело причислить к «главным в мире климатическим грешникам», до сих пор мало что меняется, пишет Salzburger Nachrichten.
Первое же место в своём списке главных климатических грешников австрийская газета безоговорочно отдала Китаю, поскольку страна — крупнейший потребитель угля, самого вредного для окружающей среды энергоресурса. Около 70% энергии Китайская Народная Республика получает из угля и продолжает строить угольные электростанции.
В частности, именно поэтому защитники окружающей среды «крайне неудовлетворительно» оценивают усилия Пекина по борьбе с климатическими изменениями, отмечает Salzburger Nachrichten.
На втором месте по выбросу в атмосферу парниковых газов находятся Соединённые Штаты, продолжает издание. При этом правительство президента США Дональда Трампа «гордится тем, что постепенно отменяет строгие природоохранные нормы».
За Соединёнными Штатами в списке австрийской газеты следует Бразилия. В последнее время политику бразильского лидера Жаира Болсонару в области экологии резко критикуют на международной арене: например, из-за того, что количество вырубок и пожаров в Амазонии резко возросло. В целом же Бразилия занимает 13-е место в списке стран с самыми высокими показателями выброса углекислого газа, уточняет Salzburger Nachrichten.
Входит в этот список и Российская Федерация. Причина тому — получение энергии из таких горючих ископаемых, как нефть, газ и уголь. Впрочем, свою роль здесь сыграли и недавние лесные пожары на обширных территориях, а также таяние вечной мерзлоты в Сибири, отмечает австрийская газета.
Что же касается развивающихся стран, то главной климатической грешницей из них издание называет Индонезию. В настоящий момент в этом азиатском государстве проживают более 260 млн человек, и чтобы обеспечить всех их электроэнергией, индонезийское руководство вынуждено строить всё больше угольных электростанций.
Ну и завершает список Salzburger Nachrichten Южная Африка. Это страна с самыми высокими на африканском континенте показателями выброса в атмосферу парниковых газов, поскольку Кейптаун опять-таки «делает ставку преимущественно на уголь», поясняет австрийское издание.
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