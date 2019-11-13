Welt: «передовой борец» с глобальным потеплением загрязняет природу сильнее большинства стран G20

Германия с её пафосными ветряными парками любит представлять себя передовым борцом с глобальным потеплением, сообщает Welt. Но на самом деле показывает в этой сфере очень скромные результаты. Выбросы CO2 в ФРГ превышают средние по странам G20 почти в два раза. По этому показателю страна уступает только США, Канаде, Австралии и Саудовской Аравии.

Италия ввела предмет «Защита климата». Возможно, для Германии это может послужить примером. И действительно нужно многое сделать, о чём свидетельствует новый отчёт организации Climate Transparency. В сфере защиты климата Германия хочет быть впереди всех, закрепить всё на законодательном уровне. Впрочем, возникают сомнения, что действительно получится достичь поставленных целей.

Германия с её пафосными ветряными парками любит представлять себя передовым борцом с изменениями климата. Но, в конечном счёте, результаты этой борьбы довольно скромные.

ЯН БУРК, экологическая организация Germanwatch: Отчёт показывает, что страны G20 в целом не смогут избежать опасных климатических изменений. Особенно Германия. Германия должна улучшать показатели в сфере транспорта и строительства.

Хорошие результаты Германия показывает только в том, что касается новых построек. Но при отоплении и охлаждении старых зданий выбрасывается больше CO 2 , чем в среднем по странам G20. Крайне плохая ситуация сложилась в транспортной сфере. Выбросы CO 2 продолжают расти. И по этому показателю мы занимаем пятое место после США, Канады, Австралии и Саудовской Аравии.

Особенно хвалят Китай. Там есть перспективные проекты по развитию электротранспорта, автобусного и железнодорожного сообщения. В Германии же, напротив, не считая авиасообщения, 84 процента всех преодолённых километров приходится на водителей машин. Средние выбросы CO 2 в странах G20 составляют 1,13 тонны на человека, а в Германии — 1,99 тонны.

Защита климата — это также вопрос сознательности и поведения. Поэтому Италия собирается ввести в школах предмет «Защита климата». 52 процента немцев поддерживают эту идею, 35 процентов — не поддерживают. У конференции земельных министров образования, а также у федерального министра образования есть другая идея.

АНЯ КАРЛИЧЕК, министр образования Германии: Этим вопросом должны заниматься биология, химия, экономика и география. Это вопрос, касающийся всех сфер научного знания. Его нужно рассматривать со всех сторон. Тогда это будет правильно.

Так или иначе молодёжь интересуется защитой климата. Последние месяцы это доказали.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.