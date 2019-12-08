La Croix: развивающиеся страны требуют от ООН климатических «репараций»

Представители развивающихся стран, которые особенно сильно страдают от участившихся из-за климатических изменений природных катаклизмов, на проходящей в Мадриде Конференции ООН по изменению климата высказались за создание механизмов возмещения ущерба от подобных стихийных бедствий, пишет La Croix. Вместе с тем, развитые страны выплачивать такие «репарации» не спешат, заявляя, что и так много тратят на борьбу против загрязнения окружающей среды и гуманитарную помощь.

«Я здесь чтобы рассказать о тех потерях и разрушениях, которым подвергся Мозамбик в течение последних месяцев», — заявила на трибуне Конференции ООН по изменению климата (COP25) Лара Муавэс, жительница этой африканской страны, которая была «разорена» циклонами «Идай» и «Кеннет» в марте и апреле нынешнего года. Как пишет французская La Croix, циклоны принесли огромные разрушения и стоили жизни почти тысяче мозамбикцев; ещё 2,2 млн граждан страны стали внутренними беженцами, и теперь 1,1 млн молодых людей в возрасте от 5 до 17 лет не имеют достаточного доступа к медицинским услугам и образованию, а кроме того, из-за вредных для здоровья условий проживания беженцы часто погибают — как погибла лучшая подруга Лары Муавэс, погибнув в 2019 году от малярии.



Конференция COP25, которая будет проходить до 13 декабря в испанском Мадриде, стала для Мозамбика и других «самых уязвимых» стран поводом напомнить о тех самых «потерях и разрушениях», которыми они в данный момент подвергаются, говорится в материале La Croix. Как отмечает обозреватель издания, под этой фразой подразумевается непоправимый ущерб, вызванный всё более учащающимися из-за климатических изменений природными катаклизмами.



На всех широтах — одна и та же история, подчёркивает автор материала. «Обитатели Карибских островов страдают от ураганов, — поведал в беседе с журналистом сотрудник благотворительного объединения Oxfam Исмаэль Сайад. — В результате урагана «Ирма» в 2017 году погибли 130 человек, а 1,7 млн стали беженцами».



В ЮАР, по которой нанёс удар циклон «Кеннет», от продовольственной нестабильности сейчас страдают 41 млн человек, то есть, на 30% больше, чем в 2018 году, рассказывает в свою очередь сотрудник НКО CARE Витумбико Чиноко. Как сетует чиновник, для бедных стран последствия стихийных бедствий становятся «двойным ударом», поскольку для борьбы с чрезвычайными ситуациями им приходится расходовать средства, выделяющиеся обычно на образование, здравоохранение и прочие цели. Иными словами, можно сказать, что климатические изменения тормозят развитие таких стран, а то и вовсе провоцируют в них «экономический и социальный регресс», поясняет обозреватель la Croix.



Впрочем, проблема затрагивает и развитые страны, продолжает журналист. «В Австралии состояние окружающей среды стало главным источником тревоги для граждан, обойдя экономические проблемы и даже вопросы здравоохранения», — уверяет сотрудница сиднейского отделения НКО Réseau Action Climat Джули-Энн Ричардс. И это неспроста — пока Ричардс выступала на COP25, леса её страны продолжили страдать от беспрецедентных по масштабам лесных пожаров, огневой фронт которых растянулся на 6 тыс. км. Район больших Голубых гор, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был уничтожен пламенем уже на 20%. Однако, как подчёркивает Ричардс, «Австралия богата и имеет средства для обеспечения поддержки пострадавшим. Развивающиеся страны этого себе позволить не могут, и при этом они, в отличие от моей страны, не несут ответственность за изменение климата».



Затронутые катаклизмами страны вместе с НКО хотят, чтобы на COP25 пересмотрели так называемый Варшавский механизм по ущербу и потерям, добавив в него возможность целевого финансирования. Как поясняет журналист La Croix, дело в том, что в своём нынешнем состоянии механизм предусматривает компенсацию либо за «шаги по снижению выбросов углекислого газа», либо за «меры по адаптации», а возмещение ущерба не входит ни в одну из этих категорий — не говоря уже о том, что даже на упомянутые цели собирать необходимые суммы непросто. «Следовательно, необходимо придумать новые способы финансирования — например, ввести налог на добычу ископаемых», — полагает сотрудника НКО Care Фанни Петибон.



Между тем, развитые страны «скидываться» отказываются, заявляя, что они и так выделяют на экологию и гуманитарную помощь пострадавшим от природных катаклизмов серьёзные деньги, заявил в беседе с La Croix один из участников переговоров на COP25. По мнению эксперта Всемирного фонда дикой природы Сандипа Чамлинга, на кону — авторитет международных организаций. «Зачем этим странам и дальше верить во все эти интернациональные переговоры, если они не получают средств?» — цитирует его французское издание.