El País: Грета Тунберг верна себе — на конференцию в Мадрид на поезде во благо окружающей среды

После 21-дневного путешествия из США в Португалию на катамаране шведская экологическая активистка Грета Тунберг 10 часов ехала в поезде из Лиссабона до Мадрида на конференцию ООН об изменении климата, сообщает El País. Тем не менее, отмечается, что данный способ передвижения не был полностью экологичным.
Вместе со своим знаменитым плакатом, надпись на котором гласит «Skolstrejk för Klimatet», что с шведского языка переводится как «Школьная забастовка за климат», и отцом Сванте Тунбергом экологическая активистка Грета Тунберг прибыла в Мадрид на 25-ю Конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает El País.
Как отмечает издание, Тунберг, отказавшись от вредного для экологии перелёта на самолёте, выехала в испанскую столицу из Лиссабона на ночном поезде «Лузитания», поездка на котором продлилась 10 часов.
Покинув поезд через 15 минут после его прибытия, на вокзале Чамартин 16-летняя шведка оказалась в окружении журналистов, фотографов и сторонников, в том числе родителей с детьми. На стоянку к двум электромобилям — такси Тунберг пришлось провожать представителям правоохранительных служб.
По данным El País, в общей сложности Тунберг потратила на дорогу из Лос-Анжелеса, что почти в 9,5 тыс. км от Мадрида, 36 дней. Изначально предполагалось, что шведской активистке придётся проделать заметно более короткое путешествие из США в Чили. Однако 1 ноября стало известно, что конференция ООН по климатическим изменениям из-за чилийских протестов будет перенесена в Мадрид.
Грете Тунберг пришлось 21 день плыть на катамаране до Лиссабона, где она затем села на поезд до Мадрида, где пересела на электромобиль.
Однако, как отмечают эксперты, данный способ передвижения нельзя назвать полностью экологичным. Дело в том, что на протяжении двух часов на участке пути между границей с Португалией и Саламанкой поезд тянет тепловоз. При этом, по мнению шведки, она выбрала лучший из возможных способов.
Ожидается, что вечером в пятницу Тунберг примет участие в климатической демонстрации, которую поддержат около 850 экологических и общественных организаций. При этом, по данным источника El País, девушка примет участие в конференции ООН в понедельник или во вторник, а само ежегодное мероприятие продлится до следующей пятницы.
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