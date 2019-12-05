Грета предостерегает: мир недооценивает «рассерженных детей»

Юная активистка климатического движения Грета Тунберг считает, что мир недооценивает «рассерженных детей», пишет британская газета The Daily Telegraph. Об этом Тунберг заявила по прибытии в Лиссабон, откуда она должна отправиться в Мадрид на саммит по проблемам изменения климата. Её сторонники разочарованы продолжающимся глобальным потеплением и бездействием многих людей и целых стран.

Активистка климатического движения подросток Грета Тунберг заявила, что мир недооценивает «рассерженных детей», когда прибыла на международный климатический саммит в Испании в этом году после трёхнедельного путешествия через Атлантику, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Её прибытие состоялось на фоне заявления ООН о том, что это десятилетие станет самым тёплым за всю историю, а 2019 год войдёт в тройку самых жарких лет в истории.

«Каждый должен делать всё, что в его силах, чтобы быть на правильной стороне истории; ни одна страна не делает достаточно», — подчеркнула Тунберг, встретившись с мэром Фернандо Мединой в порту Лиссабона.

Как сообщает издание, она совершила трёхнедельное путешествие на катамаране с британским штурманом и австралийской парой, передвигавшейся под парусом, после переноса саммита из Чили в Мадрид из-за беспорядков в первоначально запланированной для проведения встречи стране.

Пообещав продолжить свой путь в испанскую столицу после пары дней отдыха, Тунберг сказала, что будет «бороться за то, чтобы голоса людей и молодёжи были услышаны с другой стороны стены».

«Люди недооценивают силу рассерженных детей. Мы раздражены и разочарованы, но на то есть веская причина», — подчеркнула Тунберг. Ожидается, что она выступит на саммите, на котором страны попытаются доработать правила для реализации Парижского соглашения по климату 2015 года.

В последние дни появилось несколько сообщений о состоянии глобального потепления, призванных оказать давление на страны с целью достижения консенсуса, пишет британская газета.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) на этой неделе заявила, что глобальная температура в текущем году на 1,1 °С выше среднего доиндустриального уровня в период между 1850 и1900 годами, а это означает, что 2019 год может оказаться самым жарким годом.

Открывая на этой неделе саммит по изменению климата в Мадриде, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что «лишь кучка фанатиков сейчас отрицают доказательства» того, что изменение климата вызвано деятельностью человека.

Санчес выступил перед аудиторией, в которую не входили члены администрации Дональда Трампа, в прошлом месяце уведомившей о необходимости выйти из Парижского соглашения, в соответствии с которым страны обязались ограничить рост глобальной температуры до уровня «значительно ниже» 2 °С.

На прошлой неделе ООН заявила, что миру необходимо сокращать растущие выбросы углекислого газа на 7,6% каждый год до 2030 года, чтобы достичь цели в 1,5 °С, необходимой для ограничения влияния изменений климата.

Даже если все обязательства, принятые в Париже, будут выполнены, к концу столетия Земля всё ещё продолжит двигаться к потеплению больше, чем на 3 °С. По словам лондонского эксперта по изменению климата, «наша экономическая деятельность продолжает использовать атмосферу в качестве свалки для парниковых газов».

Сторонники Греты Тунберг надеются, что в пятницу она примет участие в демонстрации, организованной молодёжными группами против изменения климата.

Среди группы молодых протестующих, которые собрались возле испанского парламента накануне саммита ООН по климату, многие выражали такой же гнев и разочарование, как и их «шведский идол», подчёркивает издание.

«Я зла и раздражена на наших политиков, которые ничего не делают», — заявила 20-летняя студентка Мадридского университета. «Пожилые люди думают, что это не повлияет на них, и они намерены просто брать столько, сколько смогут, но это затронет всех. Мы всего лишь просим людей жить более простой жизнью, а не такой, которая причиняет вред, особенно людям в менее развитых странах мира», — пояснила юная активистка.