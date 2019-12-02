Die Welt: Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН

Начало саммита ООН по климату в Мадриде пройдёт без участия климатической активистки Греты Тунберг, сообщает Die Welt. На данный момент Тунберг и её команда находятся в Атлантическом океане на борту своего катамарана: их опоздание связано с изменением курса, поскольку климатический саммит изначально должен был пройти в Чили, но был перенесён в Испанию.

Саммит ООН по климату в Мадриде, стартующий 2 декабря, начнётся без шведской активистки Греты Тунберг, пишет Die Welt. В своём Twitter она написала, что прибудет в Европу только 3 декабря, и не в Мадрид, а в Лиссабон. Уже почти три недели Тунберг и её команда плывут через Атлантический океан на своём катамаране La Vagabonde в рамках своего второго морского путешествия. Сейчас они взяли обратный курс на Европу, поскольку саммит по климату был перенесён из Чили в Мадрид из-за неспокойной обстановки в южноамериканском государстве.

По словам самой Тунберг, не так уж и важно, прибудет она на саммит вовремя или нет: «Там будет множество других активистов, которые будут выступать на саммите с тем же посылом, что и у меня. Мой голос не является незаменимым».

На саммите ООН по климату ожидается присутствие представителей более 190 стран мира, информирует Die Welt. До 13 декабря участники мероприятия будут обсуждать реализацию Парижского соглашения по климату, в рамках которого поставлена цель ограничить глобальное потепление до 2 °С (если будет возможно — до 1,5 °С). Большие надежды связывают с ЕС: ожидается, что на саммите Брюссель провозгласит об ужесточении своих целей по выбросам углекислого газа.

Die Welt сообщает, что, помимо государственных представителей, на саммите будут присутствовать защитники окружающей среды, представители религии и гражданского общества.