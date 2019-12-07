El País: «беспрецедентный» для Мадрида подъём экоактивизма — на призыв Греты Тунберг откликнулись тысячи

В Мадриде «Марш за климат», на котором выступила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, поддержали тысячи человек, передаёт El País. По данным организаторов, около 500 тыс. человек вместе с Тунберг и известным актёром Хавьером Бардемом потребовали от мировых лидеров сократить выбросы парниковых газов.
Тысячи человек вышли на улицы Мадрида, чтобы потребовать от политических лидеров бороться с глобальным потеплением, отозвавшись на призывы экологической активистки Греты Тунберг и учёных, которые годами предупреждали о тяжёлых последствиях выбросов парниковых газов, сообщает El País.
По данным организаторов «Марша за климат», участие в мероприятии приняли около 500 тыс. человек. Однако испанская полиция называет заметно более скромные цифры. По их информации, на протест вышло около 15 тыс. человек.
При этом, хотя для Греты Тунберг марш был лишь очередной пятничной акцией протеста, для испанской столицы он стал «беспрецедентным» подъёмом экологического активизма.
Окружённая тысячами людей, юная шведка не смогла пройти марш до конца, однако в финальной части мероприятия всё же выступила с обращением к собравшимся. «Лидеры предают нас. Довольно. Изменения наступают, нравится вам это или нет», — заявила девушка.
Как отмечает издание, Тунберг, будучи символом борьбы с экологическими изменениями, стала настолько известной, что её участие в «Марше за климат» является одним из самых ярких моментов 25-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Тем не менее, душой митинга El País называет 17-летнюю испанскую активистку Extinction Rebellion Айноу Санчес, которая призвала мировых лидеров «сделать что-нибудь, пока не стало слишком поздно».
Не менее запоминающимся также оказалось появление известного во всём мире актёра Хавьера Бардема.
«У нас есть всего десять лет, чтобы обуздать наихудшие последствия изменения климата», — заявил со сцены испанец, раскритиковав мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду и президента США Дональда Трампа. По его словам, то, какой вред их действия наносят окружающей среде, говорит о глупости политиков.
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