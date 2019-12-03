South China Morning Post: Япония купила отдельный остров под военные учения с США

Японские власти выкупили у частной компании остров стоимостью $146 млн. для создания там военной базы для американских союзников и собственных Сил самообороны, пишет South China Morning Post. Токио обещает как можно раньше построить необходимую инфраструктуру, чтобы ВВС США, которым не разрешают летать над основной территорией страны, смогли беспрепятственно отрабатывать необходимые манёвры.

Правительство Японии потратило 16 млрд йен ($146 млн) на покупку необитаемого острова, расположенного между островами Кюсю и Окинава. Как сообщает South China Morning Post, там Токио хочет создать военную базу для своих и американских ВВС.

Остров Магэсима, на котором планируется построить объект, принадлежит к группе островов Осуми и известен тем, что служил важным аэродромом для японских ВВС в период обороны Окинавы в конце Второй мировой войны. Сейчас же Токио планирует укрепить Магэсиму в рамках своей новой доктрины в сфере безопасности, в которой предусмотрена защита немалого числа южных японских островов.

«С точки зрения безопасности, важно установить полный контроль над территорией для отработки техники посадки самолётов на авианосец, так что мы будем пытаться как можно раньше построить объект, который будет находиться там на постоянной основе», — прокомментировал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Как отмечает издание, соглашение о покупке острова площадью 8,2 км2 со строительной компанией Taston Airport было достигнуто ещё в январе. Токио должен был отдать за территорию 4,5 млрд йен. Однако в мае сделка была отменена, потому что новый президент Taston Airport потребовал больше денег — власти пошли навстречу.

South China Morning Post объясняет, что японское правительство, восемь лет назад согласившееся предоставить базирующимся на территории страны американским войскам новую базу для манёвров ВВС, уже довольно долго искало подходящее место. Пока из опасений относительно шумового загрязнения американской авиации не разрешают летать над основной японской территорией, так что самолётам с базы Ивакуни, расположенной в центре страны, приходится отправляться за 1400 км на остров Иодзима. Магэсима же находится всего в 400 км от Ивакуни, что намного удобнее, но при этом такое удаление, по мнению экспертов, позволит проводить и манёвры с боевой стрельбой ракетами.

Жители Ивакуни такому развитию дел, по всей видимости, рады. «Создание постоянной учебной базы необходимо для того, чтобы развеять опасения среди жителей Ивакуни. Мы бы хотели попросить правительство поскорее закончить строительство», — цитирует газета мэра города Ёсихико Фукуду.

Помимо аэродрома для американских учений, Токио также планирует создать на Магэсиме инфраструктуру и для собственных Сил самообороны. Кроме того, японские власти намерены переместить на купленный остров часть контингента США с Окинавы, чтобы облегчить долю местных жителей, «которым может доставлять неудобство американское военное присутствие».

По словам профессора международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррена Маллоя, благодаря новой базе, Япония укрепит свои позиции на юго-западе, а это может пригодиться ей, хотя и не сейчас, но, возможно, через 10—15 лет.

На сегодня Токио осталось добиться согласия от властей города Нисиноомоте, к территории которого номинально относится остров и которому принадлежит оставшийся 1% территории. Пока местные власти «проявляли осторожность» относительно передачи острова в военное пользование.