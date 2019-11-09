Guardian: «возмутительные выходки» — Япония шокирована поведением американских военных лётчиков в стране

Минобороны Японии намерено потребовать от американских военных соблюдения норм безопасности полётов в стране, сообщает Guardian. Как поясняет издание, причиной послужило расследование столкновения военных самолётов в декабре прошлого года, в ходе которого было выявлено множество нарушений со стороны пилотов ВВС США. Как сообщает издание, членов экипажа уличили в съёмках селфи за штурвалом, чтении книг и злоупотреблении медицинскими препаратами и алкоголем.

Министерство обороны Японии намерено призвать базирующихся на территории страны американских военных к соблюдению норм безопасности полётов после того, как пилотов истребителя, столкнувшегося с японским транспортным самолётом в декабре прошлого года, уличили в сьёмках селфи и чтении книг на борту, пишет The Guardian.

Как передаёт издание, доклад военной комиссии, расследовавшей причины столкновения, выявил множественные нарушения со стороны пилотов. Некоторые из них даже публиковали в социальных сетях собственные фото за штурвалом во время полёта. На одной из таких фото видно, как член экипажа расчёсывает в полёте усы, а другой читает роман, убрав руки с панели приборов.

«Примеры подобного профессионализма включали злоупотребление рецептурными и безрецептурными медицинскими препаратами, чрезмерное употребление алкоголя, прелюбодеяние, нарушение приказов и несоблюдение основных принципов обучения и операций в профессиональной авиации», — добавляют авторы доклада.

Как сообщает новостное агентство Kyodo, в результате этих разоблачений были уволены четыре офицера, в том числе, командир воздушного судна, опубликовавший в своём профиле Whatsapp фото, на котором он изображён без кислородной маски и с поднятым щитком шлема.

Глава префектуры Ямагути, на территории которой расположена база морской пехоты США Ивакуни, Цугумаса Мураока, назвал «выходки» пилотов во время полёта «возмутительными» и потребовал от министерства обороны Японии настоять на немедленном принятии американскими военными мер безопасности.

По словам составителей доклада, причинами катастрофы 6 декабря стали как ошибка пилота, так и «атмосфера непрофессионализма» в подразделении авиации, размещённом на базе Ивакуни.

Как напоминает газета, в столкновении истребителя FA-18 с самолётом-заправщиком KC-130 в декабре прошлого года погибли шесть лётчиков, пять из которых находились на борту заправщика. Как утверждается в докладе расследовательной комиссии, в моче двух членов экипажа истребителя были обнаружены следы снотворного.

По словам издания, за последние несколько лет Япония неоднократно выражала обеспокоенность безопасностью полётов американских воздушных судов на своей территории. За месяц до декабрьского крушения истребитель ВМФ США рухнул в море после взлёта с палубы авианосца «Рональд Рейган» у берегов японского острова Окинава. Ранее на палубу того же авианосца сразу же после взлёта упал вертолёт MH-60 Seahawk. Два года назад из американского военного вертолёта, пролетавшего неподалёку от начальной школы в Окинаве, выпал предмет, напоминающий оконную раму, в результате чего незначительные травмы получил один из учеников. Военные США также испытывали трудности с конвертопланом Osprey — в их числе аварийные посадки и крушение. В этот четверг минобороны Японии заявило, что американский истребитель F-16 по ошибке выпустил учебную авиабомбу за несколько километров от полигона для бомбометания — данных о пострадавших или ущербе в ходе инцидента не поступало.