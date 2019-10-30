DM: солдаты на стероидах и амфетамине — в британской армии задумались, как улучшить результаты

Генерал британской армии высказал предположение, что британским солдатам стоит применять медикаменты, чтобы активизировать работу мозга, увеличить выносливость и скорость, пишет Daily Mail. Министерство обороны назвало эти заявления гипотетическими, но авторы статьи отмечают, что случаи употребления военными стероидов и амфетаминов известны и не редки.

Британская армия задумалась о том, чтобы давать солдатам стероиды и таблетки для активизации работы мозга, чтобы увеличить их выносливость, скорость бега и способность держаться без сна, пишет Daily Mail.



Великобритания опасается, что другие державы вроде России и Китая сами разрабатывают медикаменты, которые могут придать их солдатам «сверхчеловеческую скорость, силу и агрессию». По крайней мере, именно такие опасения озвучил заместитель начальника Генштаба Крис Тикелл. «Этого нельзя исключать, потому что, конечно, неэтично было бы отправлять британских солдат воевать против врага, который использует такие субстанции, и таким образом ставить их в невыгодное положение», — приводит издание слова генерала.



Как отмечает автор статьи, во времена Второй мировой войны британским и американским солдатам давали субстанции на основе амфетаминов, чтобы повысить их внимательность. Однако это, в том числе, привело и к разным инцидентам, а также к нападению на своих же. Например, в 2004 году американские пилоты, которые случайно сбросили бомбы на канадских солдат в Афганистане, принимали амфетамины. Примерно тогда же стало известно, что британское Министерство обороны закупало лекарство «Модафинил», которое помогает бороться с сонливостью.



По мнению экспертов, враги Великобритании проводят на солдатах эксперименты, связанные с генной инженерией, включая изменение ДНК, чтобы улучшить их физические и умственные возможности. Кроме того, ведётся работа над тем, чтобы управлять беспилотниками с помощью сигналов, которые отправляет мозг. Как отмечается в статье, учёные думают даже над тем, чтобы внедрить ДНК кота в человеческий глаз, чтобы солдаты лучше видели в темноте.



Сейчас же стероиды в британской армии запрещены, и с 2012-го по 2015 год 250 солдат выгнали из вооружённых сил из-за того, что у них обнаружили в анализах запрещённые субстанции, которые влияют на мышцы. Хотя нынешние служащие признаются, что теперь такие субстанции стали привычными для британской армии из-за примера коллег из США.



Позже Министерство обороны Великобритании назвало слова своего генерала гипотезой: «Генерал принимал участие в обсуждении цифровой эры, возможных в будущем этических соображений и человеческого прогресса в военном деле. Наша политика в вопросе медикаментов остаётся прежней», — приводит его слова Daily Mail.