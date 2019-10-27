CNN: военная техника США вновь колесит по территории Сирии

Колонна военной техники США пересекла ирако-сирийскую границу и, предположительно, направляется к нефтяным месторождениям на юго-востоке страны, сообщает CNN. Как отмечает корреспондент телеканала, совсем немного времени прошло после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о полном выводе войск с сирийской территории, а американские военные вновь оказались там.
С нами на связи с турецко-сирийской границы наш корреспондент Сэм Кайли. Сэм, недавно поступила информация, что американский военный конвой въехал на территорию Сирии. Не к нефтяным ли месторождениям он направляется?
СЭМ КАЙЛИ, корреспондент CNN:Пункт назначения пока неизвестен. Ранее глава Пентагона Марк Эспер, конечно же, заявил, что американским войскам в богатых нефтью регионах на юге Сирии отправят подкрепления. Там, кстати, также находились британские и французские спецподразделения. Сменили ли они место дислокации, мы в настоящий момент не знаем. Но они ожидали, что в качестве подкрепления к ним пошлют подразделения так называемой механизированной пехоты. И похоже, именно они и въехали в Северную Сирию из Ирака. Ещё раз напомню, точной информации о пункте назначения этого конвоя пока нет.
На мой взгляд, важно отметить, что совсем немного времени прошло после заявления Дональда Трампа о полном выводе войск из Сирии, а американские военные опять там. Впрочем, он же и дал понять, что некоторые подразделения могут быть отправлены в богатые нефтью регионы.
С нами на связи с турецко-сирийской границы был наш корреспондент Сэм Кайли. Большое спасибо.
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