Stars and Stripes: несмотря на «угрозы» со стороны Москвы и Пекина боеготовность США оставляет желать лучшего

Россия и Китай остаются самыми актуальными угрозами для Соединённых Штатов, в то время как американские вооружённые силы страдают от некомплекта и недооснащённости, пишет Stars and Stripes со ссылкой на доклад фонда «Наследие». Как отмечает издание, по сравнению с угрозой со стороны Китая, Россия — это более злободневная проблема из-за её «агрессивного» поведения и «внушительного» военного потенциала.

Россия и Китай — это самые актуальные «угрозы» для Соединённых Штатов, опережающие в этом отношении Северную Корею, Иран и экстремистские группировки, пишет Stars and Stripes со ссылкой на доклад фонда «Наследие», в котором содержится ежегодная оценка потенциала американских вооружённых сил.

В своём документе фонд, который обладает некоторым влиянием на администрацию Трампа, отмечает, что Россия и Китай в 2018 году демонстрировали «агрессивное» поведение по отношению к жизненно важным интересам Вашингтона.

Тем не менее авторы доклада считают, что угроза со стороны России имеет более неотложный характер не только из-за её «кампаний по дезинформации и взлому», но и из-за «внушительного» военного потенциала Москвы.

Фонд «Наследие» оценивает угрозы по двум двум категориям — поведения и потенциала. Термин «агрессивный» занимает второе место на шкале фонда в плане поведения — как и термин «внушительный» в своей категории.

«От Арктики до Прибалтики, Украины и Южного Кавказа, а также всё чаще на Средиземном море Россия продолжает сеять нестабильность в Европе, — говорится в докладе. — Её агрессивная позиция на ряде театров, включая Балканы, Грузию, Сирию и Украину, продолжает дестабилизировать обстановку и угрожать интересам США».

Несмотря на «вялую» экономику, Россия, как отмечают составители документа, в последние годы увеличила траты на военные цели и модифицировала свой ядерный арсенал, проведя на прошлой неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Россией достигла высокого уровня в Северной Сирии, где Москва теперь патрулирует территорию, недавно оставленную американскими силами. При этом Россия в Сирии приобрела существенный боевой опыт, параллельно «саботируя политику США и Запада в регионе».

Вместе с тем составители доклада полагают, что Китай представляет для США более комплексную угрозу по причине его экономической мощи, усилий, направленных на модернизацию вооружённых сил, а также «провокационного политического поведения».

«Народно-освободительная армия Китая продолжает расширять свою сферу влияния и наращивать военную активность за пределами своего региона, а также проводить всё более крупные и сложные учения, включая боевые стрельбы в Восточно-Китайском море неподалёку от Тайваня», — сообщают авторы доклада.

Кроме того, Китай имеет территориальные споры с региональными союзниками США Филиппинами и Японией, параллельно продолжая прощупывать зоны ПВО Южной Кореи и Японии, что ведёт к росту напряжённости в отношениях с Сеулом и Токио.

Вместе с тем в докладе все четыре рода войск США получили оценку «на грани». Размер американских вооружённых сил составляет лишь две трети от необходимого; армия США нередко пользуется устаревшим по сравнению с оптимальным вариантом оборудованием, а также «отягощена проблемным уровнем боеготовности».

«В нынешнем своём виде вооружённые силы США, вероятно, соответствуют требованиям одного крупного регионального конфликта, однако они окажутся в крайне затруднительном положении, если от них потребуется нечто большее, в то время как их уровень оснащённости определённо недостаточен для участия одновременно в двух крупных региональных конфликтах», — подчёркивается в документе.