Brussels Times: бельгийских солдат научат пользоваться компасами и картами

Бельгийской армии придётся подготовиться к новой реальности и научиться обходиться без GPS-систем, пишет The Brussels Times. Солдаты пройдут переподготовку и научатся ориентироваться с помощью карт и компаса. Причиной такого решения стал инцидент во время учений НАТО «Единый трезубец», прерванных из-за помешавших работе GPS электромагнитных помех якобы с российской стороны.
Солдаты бельгийской армии должны пройти переподготовку и научиться пользоваться компасом и картами, пишет The Brussels Times. Причина заключается в том, что бельгийское Министерство обороны обеспокоилось уязвимостью своих GPS-систем.
Издание напоминает, что в октябре 2018 года состоялись учения НАТО «Единый трезубец», которые были прерваны помехами в работе GPS. Ответственной за это была названа Россия, якобы запустившая электромагнитный сигнал.
Теперь западным странам придётся адаптироваться к новой реальности и научиться обходиться без GPS-систем, пишет The Brussels Times. Вследствие этого бельгийская армия проходит переподготовку, используя карты и компасы в ходе упражнений по ориентированию.
Кроме того, Европа ищет альтернативу американской спутниковой навигационной системе, запустив собственную спутниковую сеть под названием Galileo, сообщает издание. Как отмечает The Brussels Times, таким образом у бельгийской армии появляется возможность направлять свои наземные силы и с помощью GPS, и с помощью Galileo.
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