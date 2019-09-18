Daily Express: бельгийские истребители перехватили четыре российских самолёта над Балтикой

ВВС Бельгии сообщили о перехвате в небе над Балтийским морем двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и двух истребителей Су-27, передаёт The Daily Express. Отмечается, что бельгийские истребители впервые были подняты по тревоге после их размещения на литовской авиабазе в начале сентября.
Самолёты ВВС Бельгии были подняты на перехват российских Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем с литовской авиабазы в Шяуляе, сообщает The Daily Express.
«Сегодня два F-16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», — сказано в сообщении Воздушного компонента Бельгии в Twitter.
Там также отметили, что это стало «первой схваткой» для бельгийских истребителей, которые обеспечивают охрану воздушного пространства над Балтикой с 3 сентября.
Cамолёты НАТО перехватили Ту-160 в регионе впервые за последние два месяца, уточняет британское издание. Так, 16 июля два российских бомбардировщика-ракетоносца вынудили вылететь на перехват над Балтийским морем самолёты военно-воздушных сил Финляндии, Швеции и Дании.
Так называемый «Белый лебедь» считается самым быстрым тяжёлым боевым самолётом, а также самым крупным и самым мощным в военной авиации бомбардировщиком с изменяемой геометрией крыла.
Россия задействует Ту-160 в сирийском конфликте. The Daily Express известно, что как минимум один такой самолёт принимал участие в ударах по подконтрольным террористам объектам в Сирии. Кроме того, в настоящий момент страна работает над проектом Ту-160М2, который, по сути, станет совершенно новым самолётом, построенным на старой платформе.
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