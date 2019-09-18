Daily Express: бельгийские истребители перехватили четыре российских самолёта над Балтикой

03:00 Защитник «Локомотива» Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с «Байером» Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях от матча с леверкузенским «Байером».

03:00 Порошенко не явился на допрос в ГБР Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

03:00 СМИ: Здание Рады проверяют на наличие взрывчатки Здание Верховной рады Украины проверяют на наличие взрывных устройств.

03:00 Орешкин: коррекция цен на нефть из-за ситуации с Saudi Aramco не нужна Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза по ценам на нефть в 2019—2020 годах в связи с атаками беспилотников на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

03:00 Нурмагомедов рассказал об исправлении ошибок в Instagram Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что прислушивается к своим подписчикам в Instagram, когда ему указывают на ошибки.

03:00 Силуанов: к 2030 году БРИКС займёт больше половины мировой экономики Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к 2030 году страны БРИКС будут занимать более половины мировой экономики.

03:00 Политолог назвал актом отчаяния слова главы МИД Украины о санкциях Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

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03:00 Эрдоган обозначил сроки начала возможной операции Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнёт операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.

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03:00 Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаке на НПЗ Saudi Aramco Министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство ISNA.

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03:00 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья острова Минданао на юге Филиппин.

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03:00 В «Зените» прокомментировали травму Азмуна в матче с «Лионом» Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

03:00 Трамп: КНР покупает сельхозпродукцию из США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

03:00 СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

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