Sky News: в КНДР нелестно отозвались об умственных способностях японского премьера

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало оскорбительный комментарий относительно умственных способностей премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Ske News. Поводом для оскорблений послужило то, что японский премьер, как заявляет Пхеньян, не смог отличить испытания северокорейской реактивной системы залпового огня от испытания ракеты.
Северная Корея назвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ «имбецилом», «политическим карликом» и «идиотом», передаёт Sky News.
Эти оскорбления прозвучали после того, как Пхеньян произвёл пуск двух реактивных снарядов малой дальности. Северокорейские власти заявили, что они проводили испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) в том время, как японский премьер назвал произошедшее испытаниями ракеты.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) прокомментировало ситуацию следующим образом: «Можно сказать, что Абэ — это единственный в мире идиот и наиглупейший в истории человек, поскольку он не смог отличить ракету от реактивной системы залпового огня, хотя и видел снабжённый фотографиями доклад. Абэ может в недалёком будущем и прямо у себя под носом увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета».
По мнению агентства, японский премьер — «это никто иной, как идеальный имбецил и политический карлик, не имеющий аналогов в мире».
Лидер КНДР Ким Чен Ын, по имеющейся информации, выразил «великое удовлетворение» в связи четвёртыми испытаниями РСЗО сверхкрупного калибра.
Между тем некоторые эксперты заявляют, что расстояние и траектория полёта снарядов указывают, по сути, на пуск ракет или ракетного оружия, сообщает Sky News.
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