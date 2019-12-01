Sky News: в КНДР нелестно отозвались об умственных способностях японского премьера

Северная Корея назвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ «имбецилом», «политическим карликом» и «идиотом», передаёт Sky News.

Эти оскорбления прозвучали после того, как Пхеньян произвёл пуск двух реактивных снарядов малой дальности. Северокорейские власти заявили, что они проводили испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) в том время, как японский премьер назвал произошедшее испытаниями ракеты.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) прокомментировало ситуацию следующим образом: «Можно сказать, что Абэ — это единственный в мире идиот и наиглупейший в истории человек, поскольку он не смог отличить ракету от реактивной системы залпового огня, хотя и видел снабжённый фотографиями доклад. Абэ может в недалёком будущем и прямо у себя под носом увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета».

По мнению агентства, японский премьер — «это никто иной, как идеальный имбецил и политический карлик, не имеющий аналогов в мире».

Лидер КНДР Ким Чен Ын, по имеющейся информации, выразил «великое удовлетворение» в связи четвёртыми испытаниями РСЗО сверхкрупного калибра.

Между тем некоторые эксперты заявляют, что расстояние и траектория полёта снарядов указывают, по сути, на пуск ракет или ракетного оружия, сообщает Sky News.