Hokkaido Shimbun: дрейфующая политика Абэ по отношению к России не приносит результатов

Японский премьер Синдзо Абэ, который обещал за время своего срока урегулировать территориальные проблемы с Россией, пробудет на своём посту ещё год и десять месяцев. Как пишет Hokkaido Shimbun, Абэ уверяет, что переговоры по Курильским островам продолжаются, однако финальная точка дрейфующей дипломатии японского премьера в отношении России пока не видна.
В правительстве Японии начала проявляться апатия в отношении переговоров с Россией. Как пишет Hokkaido Shimbun, в России общественное мнение настроено негативно по отношению к территориальной проблеме, поэтому, как сообщил источник в японских дипломатических кругах: «Мы ошибались, полагая, что президент Путин решает всё».
Издание отмечает: пока Синдзо Абэ пытается перестроить переговоры, японо-российские отношения всё больше осложняются. В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Итуруп, а Путин накануне встречи с японским лидером во Владивостоке 5 сентября принял символическое участие в запуске рыбоперерабатывающего завода на Шикотане.
Перед сентябрьской встречей на высшем уровне администрация Путина в очередной раз подтвердила намерение продолжить переговоры по мирному договору, включая совместную хозяйственную деятельность на четырёх островах, хотя и не отказалась от бескомпромиссной позиции по историческим и другим проблемам.
«Мы продолжим искренне делать всё для того, чтобы вывести японо-российские отношения на качественно новый уровень», — подчеркнул Путин в ходе пресс-конференции после встречи с Абэ.
В октябре правительства России и Японии организовали первую туристическую поездку для японцев в качестве пробного камня совместной хоздеятельности. Переговоры вернулись к спокойному состоянию, при котором главным образом обсуждается совместная хоздеятельность.
Как заключает автор статьи, срок полномочий Абэ истекает в сентябре 2021 года, поэтому у него остался один год и десять месяцев для того, чтобы выполнить своё обещание об урегулировании территориальной проблемы в течение своего срока и внести вклад в развитие японо-российских отношений. Однако, пишет издание, финальная точка дрейфующей дипломатии Абэ в отношении России пока не видна.
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