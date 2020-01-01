La Croix: конфликт между Вашингтоном и Тегераном обостряется на фоне беспорядков в Ираке

Ирак в очередной раз стал ареной для противостояния между Тегераном и Вашингтоном: после произошедшего 31 декабря нападения на посольство США в Багдаде Дональд Трамп пригрозил, что Иран будет отвечать за любые потери Америки на иракской территории, а американское минобороны заявило, что отправит дополнительно 750 солдат для охраны диппредставительства, сообщает La Croix.

Министр обороны США Марк Эспер объявил о том, что в Ирак, где 31 декабря произошло нападение на американское посольство в Багдаде, «в ответ» на этот инцидент будут «незамедлительно» отправлены ещё 750 солдат, пишет французская La Croix. Как отмечается в материале издания, Пентагон уже отреагировал на нападение вчера, отправив для усиления охраны посольства подкрепление из морских пехотинцев, уже находящихся в стране — они «высадились с вертолёта в самом сердце гигантского комплекса зданий» диппредставительства.



По данным La Croix, Вашингтон возлагает ответственность за нападение на Иран. В частности, американский президент Дональд Трамп 31 декабря на своей странице в «Твиттере» пригрозил, что Тегеран «будет полностью отвечать за человеческие жертвы и материальный ущерб в наших зданиях», и что в случае таких потерь Иран «дорого заплатит». «Это не предупреждение, это угроза», — также подчеркнул в своём сообщении американский лидер.



В свою очередь, государственный секретарь США Майк Помпео назвал имена предполагаемых организаторов нападения. Как написал чиновник в «Твиттере», инцидент «был организован террористами Абу Махди Аль-Мухандисом и Кайсом Аль-Хазали при поддержке их союзников Хади Аль-Амари и Фалеха Аль-Файада», пишет La Croix. «Все они были запечатлены на фотоснимках рядом с нашим посольством», — добавил чиновник, приложив к сообщению соответствующие фотографии. Между тем, в Вашингтоне предупредили, что не планируют эвакуировать посольство — а «вспомогательный персонал» представительства был отозван в США ещё в мае, пишет автор материала. Посол страны в Ираке, который на момент нападения находился в заграничной командировке, должен будет вернуться в Багдад, уточняется в статье.



По данным La Croix, в Тегеране уже раскритиковали реакцию Вашингтона, назвав её «поразительно дерзкой». Ирак, который поддерживает союзнические отношения и с США, и с Ираном, вот уже в который раз оказывается «полем для их противостояния, которое теперь может обостриться вплоть до военной конфронтации», подчёркивает обозреватель издания.



Как напоминает журналист, 30 декабря американская авиация в ответ на гибель американского гражданина в результате ракетного обстрела одной из военных баз США в Ираке 27 декабря, нанесла удар по объектам проиранской организации «Бригады Хезболлы», которую Вашингтон считает ответственной за упомянутый обстрел; в результате бомбардировок, которые «вызвали в Ираке всеобщее негодование вплоть до высших эшелонов власти», погибли 25 повстанцев. 31 декабря участники траурной процессии на похоронах 25 погибших собрались у американского посольства, и тысячи из них, «вооружившись импровизированными таранами, кусками арматуры и «коктейлями Молотова», атаковали здание» «с криками «Смерть Америке!», говорится в материале La Croix. По данным на раннее утро 1 января, столкновения прекратились, однако вокруг посольства продолжают «сидячую забастовку» сотни сторонников проиранских группировок в Ираке.



В Ираке ещё с 1 октября продолжаются акции протеста, участники которых обвиняют власти страны в коррупции и некомпетентности, а также в потакании желаниям Ирана, пишет La Croix. Депутаты иракского парламента, которым пока не удаётся договориться о том, как провести требуемые недовольными гражданами реформы, с некоторых пор активно добиваются других перемен: в течение последних двух дней более сотни парламентариев подписали призыв вынести на рассмотрение законодательного органа вопрос об изгнании из страны всех иностранных войск. По данным французской газеты, проиранские политические партии и военизированные организации Ирака регулярно призывают власти страны выйти из соглашения о сотрудничестве между Багдадом и Вашингтоном, предусматривающего присутствие на иракской территории контингента американских войск численностью в 5200 военнослужащих.



Комментируя ситуацию, представители «Бригад Хезболлы», заявили, что нападение на посольство станет для Дональда Трампа «первым уроком», тогда как вторым таким уроком Вашингтону будет «новый закон, который изгонит оккупационные силы», отмечает обозреватель La Croix.