CNN: США пытаются выяснить, кто стоит за ракетным обстрелом их базы в Ираке

03:00
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что Киев и республики Донбасса 29 декабря проведут обмен пленными по формуле «87 на 55».
03:00
Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
03:00
Москалькова попросила омбудсмена Эстонии оказать содействие Sputnik
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе обращение с просьбой оказать содействие в обеспечении прав журналистов Sputnik Эстония.
03:00
Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ
Российский нападающий «Вашигтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему принял решение не участвовать в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.
03:00
СК начал проверку после гибели двух человек на месторождении в ЯНАО
Пуровский межрайонный следственный отдел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал доследственную проверку после гибели двух человек и травмировании третьего на Восточно-Таркосалинском месторождении.
03:00
«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Чёрные ящики с разбившегося в Казахстане самолёта направят в Москву
Бортовые самописцы самолёта, который потерпел крушение в Алма-Ате, будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву для расшифровки.
03:00
Тренер «Торонто» прокомментировал тяжёлую травму Михеева в матче с «Нью-Джерси»
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи высказался о травме российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
03:00
В Тулуне в последнем пункте временного размещения остаются 40 человек
В иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 40 человек. Об этом рассказал глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко.
03:00
Пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Нэшвиллом» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Джексон оказался тяжелее Фёдора Емельяненко перед их боем на турнире Bellator 237
Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон оказался тяжелее россиянина Фёдора Емельяненко перед их поединком на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.
03:00
МВД Казахстана назвало возможные версии крушения самолёта в Алма-Ате
В МВД Казахстана назвали возможные версии крушения самолёта авиакомпании BEK AIR близ Алма-Аты.
03:00
Хоккеисту «Торонто» Михееву порезали руку коньком в матче с «Нью-Джерси»
Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев получил травму руки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4).
03:00
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
«Нью-Джерси» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Гусева
«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Президент Австрии получил приглашение в Москву на празднование Победы
Посольство России передало приглашение президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ — 2020
Российский нападающий «Вашигтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение отказаться от участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.
03:00
Немецкая авиакомпания Lufthansa оштрафована на $6,4 миллиона
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на сумму более $6,4 млн.
03:00
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
В результате пожара в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве погибли два человека.
03:00
В Москве 28 декабря ожидается до +1°С
В Москве, в субботу, 28 декабря, ожидается до +1°С, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
03:00
Аналитики рассказали, в какие страны россияне чаще всего ищут туры
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне чаще всего ищут туры на 2020 год. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
03:00
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса в Омске пострадали семь человек.
03:00
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провёл разведку у границ Крыма. Отмечается, что БПЛА вылетел с базы НАТО на Сицилии, после чего провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведке вдоль российского побережья Чёрного моря.
03:00
Тела шести погибших обнаружены после крушения вертолёта на Гавайях
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо заявил, что после крушения вертолёта, который пропал 26 декабря, обнаружены тела шести погибших.
03:00
На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
03:00
Рекордная партия кокаина на сумму более $1 миллиарда изъята в Уругвае
В порту уругвайской столицы Монтевидео изъята рекордная партия кокаина — объёмом 4,4 т и стоимостью около $1 млрд.
03:00
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух — воздух», его сумма составила $768 млн.
03:00
Аргентинские парламентарии заморозили свои зарплаты из-за кризиса
Спикер палаты депутатов Аргентины Серхио Масса сообщил, что председатели верхней и нижней палат парламента страны подписали постановление о заморозке своих зарплат на полгода в связи с кризисом.
03:00
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии
Роспотребнадзор рассказал, как лучше выбирать парфюмерию и косметику, сообщается на сайте ведомства.
03:00
Российская ракета для полёта на Луну получила много замечаний
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что российский проект ракеты, предназначенной для полётов на Луну, получил множество замечаний, которые впоследствии будут устранены.
03:00
Сбербанк ввёл функцию возврата забытых в банкоматах денег
Сбербанк ввёл в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
03:00
Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году
Опрошенные ретейлеры электроники рассказали, что в 2019 году россияне отдали предпочтение таким устройствам, как беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы.
03:00
На Гавайях нашли обломки пропавшего вертолёта
Гавайские власти сообщили, что обломки пропавшего в четверг, 26 декабря, вертолёта найдены.
03:00
В результате пожара на месторождении в ЯНАО погибли два человека
Два человека погибли в результате возгорания подъёмника в Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, которое разрабатывает компания «НОВАТЭК».
03:00
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
03:00
Гражданин США погиб при обстреле военной базы в Ираке
Военная база, расположенная неподалёку от иракского города Киркук, подверглась ракетному обстрелу, в результате которого погиб гражданин США.
03:00
В Туркменистане 31 декабря объявлено выходным днём
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня с 29 декабря на 31 декабря 2019 года.
03:00
Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
03:00
На Ямале произошёл пожар на буровой установке
На буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание.
03:00
Центр Москвы будет пешеходным до 6 января
Ряд улиц Москвы станет пешеходным с 28 декабря по 6 января, сообщают в столичном Центре организации дорожного движения. Отмечается, что пешеходными будут Театральный проезд, улицы Охотный Ряд, Моховая и Тверская.
03:00
Президент WADA: мы убеждены, что приняли правильное решение насчёт России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди считает, что решение исполкома организации об отстранении России от крупных международных соревнований было правильным.
03:00
Минобороны ожидает информационную атаку против армии
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что иностранными государствами готовится информационная кампания, направленная на дискредитацию руководства российских вооружённых сил.
03:00
Дубль Стерлинга не помог «Манчестер Сити» уйти от поражения в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
В матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» в гостях уступил «Вулверхэмптону».
03:00
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
03:00
Константинова — о своём прокате: я не семнадцатилетняя девочка
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала прокат своей короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
03:00
В Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним
Власти Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним лицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
03:00
Тарасова в репортаже на Первом канале ни разу не упомянула Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале, обошлась без упоминания Этери Тутберидзе.
03:00
Financial Times включила Путина в число «определивших десятилетие» лиц
Российский лидер Владимир Путин вошёл в число 50 известных личностей, «определивших облик десятилетия», по версии британской газеты Financial Times.
03:00
Хоккеист СКА Рундблад обменян в ХК «Сочи»
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялся обмен между санкт-петербургским СКА и ХК «Сочи».