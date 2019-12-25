New York Times: Пентагон подумывает о закрытии новой базы в Африке ради противостояния с Россией и Китаем

Министерство обороны США рассматривает вопрос о возможном сокращении военного присутствия в Африке, в том числе о закрытии новой базы беспилотников стоимостью $110 млн, пишет The New York Times. Как отмечает издание, Вашингтон может пойти на этот шаг ради противостояния с «так называемыми великими державами», такими как Россия и Китай.
Пентагон подумывает о выводе войск из Африки в качестве первого шага в рамках глобального изменения баланса сил, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Так, министр обороны Марк Эспер изучает предложения о крупном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки.
Среди прочего, в оборонном ведомстве США обсуждают уход с недавно построенной базы беспилотников в Нигере стоимостью $110 млн, а также отказ от предоставления помощи французским силам, сражающимся с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.
Подобные планы базируются на стремлении Вашингтона сократить количество миссий, запущенных после терактов 11 сентября для борьбы с террористическими группировками, и сосредоточить усилия Пентагона на противостоянии с так называемыми великими державами — Россией и Китаем.
Ожидается, что первоначальное решение по Африке будет принято в январе следующего года. Между тем эти планы обязательно столкнутся с критикой со стороны американских законодателей и военных, а также со стороны союзников Америки, говорится в статье. Кроме того, подобный шаг может со временем тем или иным образом отразиться на всех глобальных миссиях Вашингтона.
В настоящее время США держат за рубежом около 200 тыс. военных. Как отмечает The New York Times, ситуация практически такая же, как и была в тот момент, когда Дональд Трамп, обещавший покончить с «бесконечными войнами», занял пост президента Соединённых Штатов. Однако американский лидер занимается не столько завершением войн, сколько переброской войск из одной зоны конфликта в другую. И инициатива главы Пентагона как раз направлена на подобное изменение баланса сил.
Как заявляют официальные лица, вслед за серьёзной корректировкой военного присутствия в Африке, схожий вывод войск, как ожидается, будет проведён в Латинской Америке, Ираке и Афганистане.
Нынешняя инициатива Пентагона отражает один из приоритетов Марка Эспера — отход от продолжающейся уже 18 лет борьбы с терроризмом, в рамках которой тысячи американских военных в противостоянии с боевиками и повстанцами пытаются сохранить минимальную стабильность в других странах, не имея при этом никаких перспектив окончательного урегулирования.
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