Генерал Космического командования США: наша цель — не пустить войну в космос

Хотя космос на протяжении многих лет после распада СССР оставался мирным, ситуация быстро меняется — Китай и Россия разрабатывают космическое оружие и уже продемонстрировали отдельные его образцы, заявил бригадный генерал армии США и начальник оперативного управления недавно воссозданного Космического командования Пентагона Томас Джеймс. Как подчеркнул Джеймс, основной задачей его командования будет «не пустить войну в космос», чтобы обезопасить американские спутники.

Цель Космического командования США, восстановленного недавно внутри американского Минобороны* в рамках инициативы президентской администрации по созданию национальных «космических сил», — это не допустить вооружённого конфликта в космосе, заявил в интервью Foreign Policy начальник оперативного управления командования, бригадный генерал сухопутных войск США Томас Джеймс.

«В целом перед нами ставятся три главные задачи. Задача номер один — это сдержать разрастание конфликта до перехода его в космос. Далее, если конфликт всё же дойдёт до космоса, (вторая задача — это проверить. — ИноТВ), сможем ли мы обеспечить оборону своих средств? Ну и третья задача — поддерживать нашу способность одолеть противника, и притом любыми средствами, не только в космосе, но и посредством комплексных операций», — заявил Джеймс.

«Всё это, повторюсь, ради того, чтобы не пускать конфликт в космос. Наша позиция заключается в том, что если война дойдёт до космоса, победителей не будет. Ведь космический мусор может оставаться на орбите сотни лет, — добавил генерал. — Поэтому мы и считаем приоритетной такую цель — сдерживание. А добиться этой цели мы сможем только в том случае, если будем подходить к вопросу с позиции силы».

Как отметил Джеймс в беседе с корреспондентом Foreign Policy, хотя после распада Советского Союза космос достаточно долгое время оставался «скорее неопасной» сферой, в последние годы ситуация изменилась. В частности, Китай ещё в 2007 году провёл испытания противоспутниковой ракеты, уничтожив с её помощью один из собственных отработавших спутников и попутно создав «очень много космического мусора», напомнил генерал. Разработкой противоспутникового оружия занимается и Россия, причём речь идёт не только о «средствах поражения ударного действия», но и о «постановщиках помех наземного базирования», предупредил он. Кроме того, по словам Джеймса, обе страны разрабатывают лазеры, способные ослеплять и, возможно, даже повреждать спутники.

Космос представляет собой ни много ни мало «ДНК» любых активных действий вооружённых сил США, и для организации любой крупной операции Америке и её союзникам жизненно необходим свободный доступ к спутниковой связи, подчеркнул генерал. При этом космическая отрасль развивается семимильными шагами — тогда как в последние годы было запущено несколько сотен спутников, в следующие 3—5 лет таких запусков будет до десяти тысяч, сказал он. По мнению Джеймса, США необходимо понять, как использовать это спутниковое изобилие не только в экономических, но и в оборонных целях.

По словам генерала, в ближайшее время Космическое командование будет главным образом заниматься кадровыми вопросами, поскольку «при наличии правильных людей на нужных постах» оно сможет развиваться быстрее. Кроме того, Командование будет расширять связи с разведывательным сообществом США и укреплять сотрудничество между разными видами войск внутри собственных структур, чтобы иметь возможность и дальше сохранять преимущество над противником, отметил Джеймс.

* Космическое командование Минобороны США было изначально создано в 1985 году, однако в 2002-м было упразднено; в августе 2019-го его официально восстановили (прим. ИноТВ).