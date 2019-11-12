Fox: Пентагон ради «сдерживания России» отправит в Европу более 50 F-35 — возможно, с ядерным оружием

США до 2022 года разместят в Европе ещё более 50 многоцелевых истребителей F-35, передаёт Fox News. Как пишет сайт канала, наличие на Европейском континенте этих истребителей, которые можно оснастить ядерным оружием, — один из ключевых элементов стратегии ядерного сдерживания США, направленной в том числе и против России.

Пентагон в ближайшие несколько лет отправит в Европу более 50 истребителей F-35, чтобы продолжить курс на «сдерживание России» и «помочь НАТО подготовиться к применению совершенно новых методов ведения войны», сообщает сайт канала Fox News со ссылкой на заявления генерала ВВС США Джеймса Холмса.



«К тому моменту, как наши самолёты туда прибудут, в Европе с учётом наших европейских партнёров будет уже более 100 F-35, — также отметил Холмс в своём выступлении на конференции некоммерческой профессиональной образовательно-просветительской организации Air Force Association. — Мы присоединимся к нашим европейским партнёрам, у которых уже имеются собственные F-35».



Как уточняет корреспондент Fox News, новые F-35 будут полностью дислоцированы в Европе лишь к началу 20-х годов, однако подготовка к их перебазированию уже началась. Куда конкретно будут направлены истребители, в ВВС «по соображениям безопасности» не уточняют, однако в регионе «есть немало важнейших со стратегической точки зрения» точек, в которые можно было бы направить самолёты, включая Прибалтику и Восточную Европу, говорится в материале.



По словам генерала Холмса, американские пилоты F-35 будут осуществлять подготовку и нести службу плечом к плечу с европейскими союзниками, а их отправка в регион «будет иметь большое значение для нашей способности конкурировать (с другими странами. — ИноТВ) и обеспечивать сдерживание в Европе».



Отправка на европейский континент F-35 даст США и НАТО «целый ряд» новых вариантов ударных операций с целью «предотвращения потенциального наступления со стороны России», подчёркивает автор статьи. Как напоминает журналист, F-35 не только обладает «технологиями незаметности пятого поколения», но и оснащён не имеющими аналогов системами наведения беспрецедентной дальности и новыми видами вооружения воздушного боя, а также обладает по аналогии с беспилотными аппаратами способностью вести наблюдение за районами боевых действий и осуществлять там целеуказание. При этом американские и европейские F-35 имеют общую систему передачи данных, благодаря которой можно организовывать «рассредоточенное, но при этом скоординированное наступление».



Не исключено, что F-35 будет всё более широко применяться в качестве «ключевого элемента» американской стратегии ядерного сдерживания, предполагает корреспондент Fox News. «Оснащённый ядерным оружием F-35 благодаря своей скорости, маневренности и возможности летать на низких высотах поставит перед потенциальным противником новые угрозы, особенно по сравнению с бомбардировщиками вроде B-2», — рассуждает он. По мнению журналиста, истребитель будет способен значительно быстрее реагировать на угрозы, а также наносить «хирургически точные» удары при помощи ядерного оружия малой мощности, имея возможность уничтожать цели, не оказывая негативного воздействия на значительные территории.



Согласно тексту опубликованного в прошлом году администрацией президента США Дональда Трампа Обзора конфигурации ядерных сил, Вашингтон считает «фундаментальным для сдерживания России» фактором присутствие в Европе самолётов двойного назначения, говорится в статье.



В рамках четвёртого по счёту обновления программного обеспечения и аппаратуры F-35, поэтапно осуществляющегося с апреля 2019-го по октябрь 2024 года, истребитель получит возможность оснащаться термоядерной бомбой B61 12 модификации, сообщает Fox News. Эта новая версия бомбы, разработанной ещё в 60-х годах прошлого века, создавалась как «тактическое ядерное оружие управляемой мощности» и имеет способность уничтожать бункеры противника и глубоко проникать в грунт.