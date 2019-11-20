CNN: в Пентагоне признали, что политика США и Турции помогла ИГ

Операция Анкары на севере Сирии и сокращение военного присутствия США не только позволили ИГ укрепить свои позиции, но и навредили борьбе с терроризмом, передаёт CNN. Кроме того, отмечается, что смерть лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади не сможет помешать её восстановлению.

Террористическая группировка ИГ* воспользовалась турецкой операцией против курдов на севере Сирии и сокращением численности американских войск в стране, чтобы «укрепить свои позиции и возможности осуществлять нападения за рубежом», сообщает CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления Пентагона.

В Министерстве обороны США сочли, что решения двух стран не только позволили террористам восстановить возможности и ресурсы, но и повлияли на борьбу с «Исламским государством», которое «продолжает представлять угрозу в регионе и во всём мире».

«С сокращением операций Сирийских демократических сил и США в Сирии ИГ получило возможность использовать в своих интересах снижение контртеррористического давления, чтобы возродить операции в Сирии и расширить возможности осуществления нападений в разных странах», — заявил генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн.

Так, несмотря на сохранение угрозы, США приостановили подготовку курдских формирований. Кроме того, если верить докладу, ни Турция, ни её марионеточные силы не продолжат борьбу с террористами, несмотря на публичные обещания Анкары.

Вместе с тем в Пентагоне полагают, что на севере Сирии сохранятся беспорядки и тяжёлая гуманитарная ситуация, созданные турецким вторжением. Так, соглашение Турции и США, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия против курдских формирований, существует лишь на бумаге.

Тем не менее в Вашингтоне продолжают поставлять оружие Сирийским демократическим силам, а также обсуждают идею сохранения военного присутствия в Сирии.

«Министерство обороны рассматривает сохранение незначительного наземного присутствия на избранных территориях на северо-востоке Сирии, которое может облегчить проведение более эффективных операций против ИГ», — отметили в ведомстве.

При этом уничтожение лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, который был убит во время спецоперации США в Сирии 26 октября, «скорее всего, мало повлияет на способность ИГ к восстановлению», передаёт CNN со ссылкой на доклад.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.