WT: смещая фокус национальной безопасности на Россию и Китай, США упускают возрождение ИГ в Африке

Пока Франция и другие партнёры США проводят масштабные военные операции в Африке в рамках борьбы с усилением остатков ИГ и других группировок, Вашингтон, напротив, сокращает в регионе контингент. Как отмечает The Washington Times, это говорит о сдвиге в оборонной стратегии Америки в сторону соперничества с Россией и Китаем, однако такими темпами США рискуют упустить террористическую угрозу.

Хотя на Ближнем Востоке «Исламское государство»* потерпело поражение, экстремистам удалось быстро перегруппироваться и даже уже закрепиться в Африке, в регионе под названием Сахель, расположенном между Сахарой и более плодородными землями на юге, пишет корреспондент The Washington Times Бен Вольфганг. Эксперты считают, что США сильно рискуют, воздерживаясь от более активной военной роли в Африке перед лицом растущей террористической угрозы.



В декабре в Нигере из-за атаки боевиков на военный лагерь погиб 71 солдат. Похожие нападения прошли ранее в Мали, Буркина-Фасо и других странах региона. Как утверждает автор статьи, Африка к югу от Сахары превратилась в плодородную почву для «Исламского государства», «Аль-Каиды»** и прочих террористических группировок, процветающих на бедственном экономическом положении и слабых правительствах местных стран.



По мнению журналиста, недавние атаки боевиков свидетельствуют о значительном военном потенциале, который удалось сконцентрировать в своих руках террористам, а также о неспособности местных властей урегулировать ситуацию собственными силами. Однако в то время пока Франция и другие партнёры США организуют в регионе масштабные контртеррористические операции, Америка сместилась на второстепенные позиции, которые преимущественно заключаются в подготовке местных вооружённых сил.



Несмотря на очевидный рост террористической угрозы, Вашингтон даже планирует сократить свой военный контингент в Африке и урезает финансирование операций в регионе. Эксперты считают, что этот шаг может дать более глобальные представления о внешней политике администрации Дональда Трампа. Судя по всему, теперь к категории «экзистенциальных угроз» Вашингтон относит «традиционные силы» вроде России или Китая, а не «негосударственные террористические группировки в Африке и на Ближнем Востоке».



Это опасная стратегия, поскольку она может подарить экстремистам возможность набрать силы и захватить территории. «Если сейчас смотреть на стратегию национальной обороны США и сдвиг стратегии национальной безопасности от борьбы с терроризмом к соперничеству с Китаем и Россией… Думаю, на данный момент США хотят рискнуть, особенно в отношении таких регионов, как Западная Африка. США хотят рискнуть и позволить ситуации пока ухудшаться, а потом принять соответствующие меры, если потребуется, если всё станет слишком плохо», — комментирует руководитель Проекта межнациональных угроз в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс.



И хотя пока ситуация в Африке действительно не представляет непосредственной угрозы для США, как утверждают аналитики, группировки вроде ИГ могут использовать свой успех в Африке, чтобы пополнить свои ряды и выработать новые тактики. В конце концов, Америку тоже не так сильно интересовало то, что творится в Афганистане, пока «Аль-Каида» не выбрала эту страну в качестве базы для подготовки терактов 11 сентября 2001 года. В Африке же, помимо наиболее заметного «Исламского государства», действует ещё с десяток более мелких экстремистских группировок, напоминает Бен Вольфганг.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

