Euronews: адвокат задержанных в Вене чеченцев называет обвинения в подготовке терактов необоснованными

03:00 В Переславле-Залесском депутата гордумы подозревают в убийстве Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов подозревается в том, что избил и задушил знакомого во время распития алкоголя, заявил представитель СУ СК России по Ярославской области.

03:00 В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией В украинской столице возле здания Верховой рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

03:00 Глава ФВСР о Закарине: жаль, что наши спортсмены вынуждены задумываться о смене гражданства Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал слова Ильнура Закарина, заявившего, что рассмотрит вариант смены спортивного гражданства из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 В Астраханской области у Ту-22 во время полёта отказал двигатель В Астраханской области у самолёта Ту-22 во время выполнения планового полёта произошёл отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, лётчики не пострадали.

03:00 Татаев: Галактионов может так «напихать», что мало не покажется Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев поделился мнением о работе под руководством наставника молодёжной сборной России Михаила Галактионова.

03:00 Татаев заявил, что Комличенко может продолжить карьеру во Франции Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал, что у его соотечественника и одноклубника Николая Комличенко есть предложения от французских команд.

03:00 Россия восстановила работу завода по производству удобрений в Сирии Россия восстановила деятельность единственного на территории Сирии завода по производству химических удобрений, а также планирует вывести его продукцию на региональный рынок.

03:00 СК просит арестовать 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева Следствие ходатайствует об аресте 11-го фигуранта дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

03:00 Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от соревнований Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала об отличиях ледовых шоу от официальных соревнований.

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03:00 Онищенко оценил данные о вызывающем самое сильное похмелье алкоголе Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих сильное опьянение и похмелье.

03:00 Велогонщик Закарин допускает возможность смены спортивного гражданства из-за санкций WADA Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что допускает возможность смены спортивного гражданства, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России вступят в силу.

03:00 В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

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03:00 Татаев предположил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев высказал мнение, почему российские футболисты редко уезжают в европейские чемпионаты.

03:00 Татаев: дети должны равняться на таких футболистов, как Караваев Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев высказал мнение о своём соотечественнике — защитнике «Зенита» Вячеславе Караваеве, который большую часть карьеры провёл в чемпионате Чехии.

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03:00 Глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ не исключил, что российским атлетам могут не предоставить возможность выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Токио.

03:00 Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 17 на 18 декабря в связи со сбоем в системе управления.

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03:00 Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова Адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.

03:00 Туктамышева рассказала о своём любимом способе поднятия настроения Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём любимом способе поднятия настроения.

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03:00 СК допросил подозреваемого в изнасиловании ребёнка под Гатчиной Следователи допросили мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери в деревне Химози Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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03:00 В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением По факту ингаляционного отравления восьми человек в Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

03:00 Татаев: в «Краснодаре-2» получал больше, чем в «Младе» Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев сравнил свою нынешнюю зарплату с окладом в российском «Краснодаре».

03:00 Татаев рассказал, почему перешёл в «Млада-Болеслав» из «Краснодара» Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал о причинах своего перехода в чешский клуб из российского «Краснодара».

03:00 Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.

03:00 Бутина стала ведущей стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина присоединяется к команде RT и становится ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

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03:00 Уткин о Загитовой: это уход, а не приостановка карьеры Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

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