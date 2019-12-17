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Euronews: адвокат задержанных в Вене чеченцев называет обвинения в подготовке терактов необоснованными
На прошлой неделе в Австрии были задержаны два чеченских иммигранта, которые, по данным полиции, планировали теракты в Вене в период новогодних праздников. По информации местных СМИ, полиция также продолжает розыск третьего подозреваемого. Между тем адвокат задержанных считает своих подзащитных примером успешной интеграции и отвергает все обвинения как «необоснованные», передаёт Euronews.

Австрийская полиция задержала в Вене двух чеченских иммигрантов по подозрению в подготовке теракта. Мужчины в возрасте 25 лет и 31 года были арестованы на прошлой неделе и находятся в тюрьме города Винер-Нойштадт.

В интересах следствия подробности этого дела не раскрываются. Известно лишь, что чеченцы планировали устроить теракт в австрийской столице в период между Рождеством и Новым годом. Одним из возможных мест нападения, как сообщается, могла стать так называемая популярная Венская новогодняя тропа в Старом городе.

По словам адвоката одного из задержанных, его клиент — «успешно интегрированный в австрийское общество профессиональный спортсмен, мастер боевых искусств, который провёл несколько боёв за Австрию». И обвинения, по его мнению, необоснованны. Второго задержанного адвокат назвал «прекрасным семьянином».

Тем временем, по информации местных СМИ, полиция разыскивает третьего подозреваемого в подготовке теракта в Вене.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2019 года.

 

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