Guardian: владельцы отеля в Австрии не смогли засудить гостя, упрекнувшего их за нацистских предков

Владельцы отеля в Австрии подали в суд на своего бывшего постояльца, который в отзыве на интернет-площадках написал, что у входа в гостиницу висит портрет «деда-нациста», пишет Guardian. Однако, хотя изначально суд и встал на их сторону, доказать свою правоту им всё же не удалось: дед и правда оказался нацистом.
Владельцы четырёхзвёздочного отеля в Австрии подали на одного из своих постояльцев в суд за то, что он в своём отзыве написал про портрет «деда-нациста» на стене гостиницы. Однако выиграть дело они не смогли, пишет Guardian.
Так, посетитель из Германии оставил негативные отзывы на интернет-площадках об отеле Ferienhof Gerlos в Тирольских Альпах, в котором он провёл неделю в августе 2018 года. По его словам, после заселения они с женой обнаружили на стене у входа в отель два портрета, и на одном из них был молодой человек в униформе с орлом и свастикой, а на другом — мужчина в возрасте. Так что в отзыве он написал, как неприятно ему было из-за того, что «у входа они повесили изображение деда-нациста».
Владельцы отеля потребовали у этих площадок удалить отзывы и подали судебный иск против бывшего постояльца, аргументируя это тем, что люди с портретов — дед и дядя одного из владельцев — были лишь солдатами Вермахта. И районный суд Инсбрука удовлетворил их иск о защите репутации.
Однако затем бывший постоялец нашёл в архивах подтверждение того, что двое мужчин с фотографий на самом деле были членами нацистской партии. И суд Инсбрука был вынужден отменить своё решение. А владельцам отеля, которые заявили, что не знали о членстве своих предков в партии, скорее всего, придётся заплатить бывшему постояльцу компенсацию порядка €10 тыс., пишет Guardian.
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