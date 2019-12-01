CNN: итальянская полиция предотвратила создание новой нацистской партии
В Италии началось расследование в отношении 19 человек после того, как полицейским, по их собственным словам, удалось разоблачить заговор по созданию новой нацистской партии. Как сообщает корреспондент CNN Барби Надо, это лишь один пример роста крайне правых настроений во всей Европе. Вашему вниманию репортаж Барби.
Дата выхода в эфир 01 декабря.
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