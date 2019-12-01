CNN: итальянская полиция предотвратила создание новой нацистской партии

В Италии стражи правопорядка арестовали 19 человек, которых подозревают в создании неонацистской группировки, сообщает CNN. Как отмечает корреспондент телеканал, это расследование — всего лишь один пример роста крайне правых настроений в европейских странах.

В Италии началось расследование в отношении 19 человек после того, как полицейским, по их собственным словам, удалось разоблачить заговор по созданию новой нацистской партии. Как сообщает корреспондент CNN Барби Надо, это лишь один пример роста крайне правых настроений во всей Европе. Вашему вниманию репортаж Барби.

Это лишь часть вещей, обнаруженных полицией в результате двухлетнего расследования деятельности пронацистской группировки в Италии. Полицейские конфисковали целый тайник предметов, в том числе пистолеты и винтовки, а также свастики, нацистский флаг, книги и фотографии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Полиция также нашла вот это — наклейку с символом группы. Они называют себя «Национал-социалистическая рабочая партия Италии».

Началось расследование в отношении 19 человек, задержанных в разных концах страны. По данным полиции, группа использовала соцсети и чаты для вербовки новых членов. Всё это происходит на фоне роста крайне правых настроений по всей Европе.

Ранее в этом месяце в Италии пережившей холокост 89-летней активистке Лилиане Сегре предоставили постоянную полицейскую охрану из-за того, что она ежедневно получала примерно по 200 антисемитских писем с угрозами и оскорблениями. Буквально на прошлой неделе в Риме был изуродован уличный знак в память об итало-еврейских учёных и докторах, погибших в результате холокоста.

Создание нацисткой или фашистской партии является преступлением в Италии с 1952 года, но хранение нацистской исторической пропаганды — нет. По словам полиции, расследование продолжается. Барби Лаца Надо для CNN из Рима.

Материал представлен CNN International.



Дата выхода в эфир 01 декабря.