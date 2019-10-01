Euronews: в Германии судят правых радикалов, планировавших госпереворот

В Германии начался суд над участниками ультраправой группировки «Революция Хемниц», которые, по данным следствия, участвовали в массовых беспорядках в городе Хемниц. Как передаёт Euronews, восемь человек также обвиняются в создании террористической организации и в планировании государственного переворота.
В Дрездене начался суд над участниками ультраправой группировки «Революция Хемниц». Восемь человек обвиняют в создании террористической организации и в планировании переворота, а также в участии в массовых беспорядках в Хемнице в сентябре прошлого года. По данным следствия, в этом городе они проводили своего рода «репетицию» перед «революцией».
ГЕЗИНЕ ТЕВС, земельный суд Дрездена:В сентябре 2018-го они предположительно организовали чат-группу, которую и назвали «Революция Хемниц». Они обсуждали нападения на иностранцев и политических противников, в том числе с применением огнестрельного оружия, не исключали убийства и планировали свержение демократического порядка в Германии.
Ксенофобия и антимигрантские настроения, по данным прокуратуры, были движущими силами группировки, которая и возникла на фоне конфликта в Хемнице.
МАТИАС КВЕНТ, политолог: За пределами этой конкретной группы существует более крупная сеть. Необходимо выяснить, знали ли остальные о планах нападений.
Саму «революцию», или по крайней мере массовые беспорядки в Берлине, подозреваемые планировали на День германского единства — 3 октября прошлого года, но были арестованы за несколько дней до этой даты.
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