OAN: США обеспокоены небывалым наплывом мигрантов из «террористических» стран

Наплыв нелегальных мигрантов из Судана, Сомали и других африканских стран с высоким риском терроризма, застаёт врасплох американских пограничников, привыкших иметь дело с латиноамериканцами, сообщает One America News. Как отмечает телеканал, власти опасаются, что нелегалы могут создать на территории США «спящие» террористические ячейки.

На южную границу США прибывает рекордное число африканских мигрантов. Официальные лица предупреждают, что в страну могут просачиваться террористы. Как сообщается, границу уже пересекли более 10 тысяч мигрантов из стран с высоким риском терроризма. С подробностями корреспондент One America News Пирсон Шарп.



От штата Техас до штата Мэн — рекордное число мигрантов из Африки скопилось у границ Америки. Небывалый наплыв африканцев застаёт врасплох пограничников, больше привыкших иметь дело с испаноговорящими мигрантами.



Ещё в 2007 году американскую границу пересекло порядка 460 мигрантов из Африки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составляет уже около 6 тысяч. Большинство прибывает через Центральную Америку, проделав непростой путь из Африки. Как утверждают эксперты по иммиграции, африканские мигранты по-прежнему каждый день появляются на мексиканской границе.



Обычно это мигранты из Конго, Эфиопии, Судана и Сомали. Во всех этих странах процветает терроризм. И хотя демократы отвергают утверждения о том, что через нашу южную границу тайно пробираются террористы, исследование Immigration Reform Law Institute показало, что в США проникли более 10 тысяч нелегальных мигрантов из стран, значащихся как государства — спонсоры терроризма. По сообщениям Иммиграционной и таможенной полиции, из них 18 процентов приходится на долю одного Судана. Тем временем к границам Америки устремилась новая волна мигрантов.



Эти цифры вызывают беспокойство конгресса, который опасается, что нелегальные мигранты из стран с высоким риском терроризма легко могут оказаться «спящими» террористическими ячейками в США.



Один из примеров — сомалиец по имени Абдуллахи Хасан Шариф, заплативший за то, чтобы его нелегально переправили в Бразилию, через всю Мексику в Сан-Диего и, наконец, в Канаду. Именно там 30-летний мужчина напал на полицейского, тяжело ранив его, после чего сел в грузовик U-Haul и протаранил толпу, сбивая пешеходов, имея при себе флаг «Исламского государства»*.



Однако Шариф — это лишь один случай. Учитывая, что центры для задержанных на границе переполнены, власти беспокоятся, что многим ему подобным удаётся бежать в американскую глубинку. В доказательство этого агенты Иммиграционной и таможенной полиции уже успешно арестовали и депортировали 44 преступника-нелегала, уличённых или подозреваемых в террористической деятельности.



Таким образом, формирование террористических ячеек в США вполне возможно. Особенно притом, что десятки тысяч неизвестных иностранцев из государств, известных своей поддержкой терроризма, тайно пересекают границу.



С этим выводом согласен бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции Томас Хоман. По его словам, американцам следует беспокоиться не насчёт арестованных нелегалов: настоящая проблема — это те, кто остаётся на свободе. Хуже того, даже в случае их обнаружения, стоит нелегалам добраться до города-убежища или штата-убежища, вроде Калифорнии, их уже нельзя депортировать, какие бы преступления они ни совершили.



Но города-убежища не только укрывают террористов из Африки, они являются ещё и очагом преступности — из-за жестоких бандитов MS-13. Об этом заявляет Кен Кучинелли, и. о. заместителя министра внутренней безопасности.



Даже Джей Джонсон, занимавший при Обаме пост министра внутренней безопасности, предупреждал, что жестокие джихадисты, вероятно, переходят пористую южную границу Америки. Однако пока стена президента Трампа не будет построена и южная граница не будет взята под контроль, невозможно знать, кто и где её переходит. А значит, ещё один теракт — дело времени.



Пирсон Шарп, One America News.



Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



