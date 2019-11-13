«Сезон охоты на США»: американский чиновник рассказал, чего ждать от политики открытых границ

В то время как некоторые американские политики защищают нелегальных мигрантов и обещают распустить Иммиграционную и таможенную полицию, мексиканские наркокартели промышляют в США, опираясь на помощь нелегалов, заявил в интервью Fox Business и. о. директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли. По его словам, если Америка ослабит контроль над границами, её захлестнёт «ничем не сдерживаемое зло».
Караван мормонов покидает Мексику, после того как на прошлой неделе в результате нападения погибли девять человек. За комментарием обратимся к исполняющему обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кену Кучинелли. Сегодня он с нами в Нью-Йорке.
Когда я услышал новость об этой бойне, а потом и о бегстве сотен из Мексики, у меня сложилось впечатление, что отчасти виноваты города-убежища и штат-убежище Калифорния. Потому что они как будто говорят: «Давайте сюда! Открытые границы! Заходите!» — и это поощряет картели. Или я ошибаюсь?
КЕН КУЧИНЕЛЛИ, и. о. директора Службы гражданства и иммиграции США:Ну, картели — это бизнес, просто самый жестокий и порочный бизнес в Западном полушарии. И некоторые из них воюют. А эти люди (убитые граждане США. — ИноТВ) оказались между двумя территориями, между двумя самыми жестокими картелями. Вот где они были. Бо́льшая часть Мексики безопасна, но они находились не в безопасной части. И эти картели ведут свои дела в США, по большей части речь идёт о наркотиках. И города-убежища…
Но ведь это люди!
КЕН КУЧИНЕЛЛИ:И есть множество банд, которые рассчитывают на нелегалов. Картели используют их как канал. Так что связь есть. Но с картелями есть и более широкая проблема, которую нам надо решать. Речь идёт о контроле над нашей собственной южной границей.
Но разве никто не скажет: «Да ну вас с вашими городами-убежищами и штатом-убежищем»?
КЕН КУЧИНЕЛЛИ:Ну, мы в администрации Трампа, определённо, с этим активно боремся. Потому что для общественной безопасности это просто ужасно. Просто ужасно! И это во многом подрывает национальную и общественную безопасность, причём не только в отдельно взятых районах. В буквальном смысле гибнут люди. Их убивают, насилуют, с ними жестоко обращаются в их собственных районах. И у них есть право выдворить их из своего района, однако из-за политики убежищ преступников покрывают, без необходимости подвергая большее число людей ещё большей опасности. Это трагедия для Америки, для этих районов.
Что вы ответите Берни Сандерсу? Он только что объявил о своём иммиграционном плане, частью которого является упразднение или разделение Иммиграционной и таможенной полиции. По сути, это означает открытые границы!
КЕН КУЧИНЕЛЛИ:Я работаю с этим на уровне выработки политического курса. Если бы мы отказались от охраны границ, начался бы сезон охоты на Соединённые Штаты. Террористы знают нашу систему, картели знают нашу систему. И мы продолжаем бороться, чтобы не впускать этих людей. Если же мы снимем охрану, если кто-то решит, что это хорошая идея, готовьтесь к худшему! Потому что так и будет: вы думаете, что сейчас трудное время, и это так, но тогда будет просто ничем не сдерживаемое зло, льющееся через границу!
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