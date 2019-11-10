France 24: не только Берлинская — политики продолжают решать проблемы строительством стен

К годовщине падения Берлинской стены France 24 сделал подборку других сооружений, с помощью которых государства отстаивают свои права на территорию или сдерживают мигрантов. Как отмечает издание, некоторые из этих барьеров остались после предыдущих конфликтов, однако немало стен возводится с нуля, как на границе США и Мексики или Крыма и Украины.

В субботу Германия отмечала 30-летие падения Берлинской стены и объединение восточной и западной частей страны, однако, пишет France 24, некоторые стены продолжают стоять и по сей день, а их ряды пополняются новыми сооружениями. Разделяя народы и семьи по всему миру, милитаризованные границы, баррикады против мигрантов или просто стены отвечают разным политическим задачам. Французская газета рассказала о самых интересных заграждениях.

Старейшей в мире линией раздела между двумя государствами и одним из последних пережитков холодной войны остаётся демилитаризованная зона (ДМЗ) на границе Северной и Южной Кореи. Она была построена к окончанию Корейской войны в 1953 году и растянулась на 248 км, занимая 4 км в глубину. Паскаль Дайе-Бюжон, бывший французский дипломат в Сеуле и исследователь в Национальном институте научных исследований (CNRS), отмечает парадокс: демилитаризованная зона оказывается «одной из самых милитаризованных в мире». По его словам, «напичканная военными постами, сторожевыми башнями, батареями пушек, она охраняется более миллионом людей, а также полностью заминирована».

Как рассказывает издание, из-за ДМЗ миллионы человек оказались отрезаны от членов своей семьи, однако с 2018 года полуостров находится в фазе разрядки, которая подтверждается многочисленными примерами. Так, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Джэин договорились о мерах по ядерному разоружению. Обе страны выразили также желание создать общий словарь, а несколько десятков семей, разделённых десятилетия назад демилитаризованной зоной, смогли провести вместе три дня.

Ещё одно заграждение — Марокканская стена, проходящая в основном по территории Западной Сахары к югу от Марокко и северо-западу от Мавритании. Построенная в 1980-1987 годы, она представляет собой песчаные насыпи, противотанковые рвы, забор из колючей проволоки и сотни тысяч противопехотных мин, а охраняют её не меньше 100 тыс. марокканских солдат. После ухода испанских колонистов в 1975 году Западная Сахара стала объектом притязаний различных сил: Марокко считает её своей провинцией, в то время как Фронт Полисарио, поддерживаемый Алжиром и Ливией, борется за её независимость. В 2018 году обсуждение статуса спорной территории в ООН не решило проблемы, и 100-200 тыс. беженцев продолжают жить в тяжёлых условия на юго-западе Алжира.

Ещё одна стена отделяет Израиль от территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. Возведение этого «ограждения против террористов», которое палестинцы называют «стеной апартеида», началось по приказу израильского правительства в 2002 году и остаётся предметом споров. Изначально «барьер безопасности» задумывался как временное сооружение, повторяющее «Зелёную линию», признанную ООН и обозначенную при подписании мира в 1949 году. В дальнейшем эта линия должна была стать границей будущего Палестинского государства, однако с 2004 года ООН признала стену нарушающей международные законы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2014 году подтвердил, что её строительство «выходит за пределы законов» и «сильно ограничивает перемещения палестинцев и их доступ к Западному берегу». По сообщению издания, на настоящий момент возведено около 500 км стены.

Самую новую «стену» в начале 2019 года закончила сооружать Россия, чтобы отделить Крым от Украины. Эта высокотехнологичная ограда протяжённостью 66 км оборудована сотнями датчиков. Она стала кульминацией спора между двумя странами о принадлежности полуострова в Чёрном море, население которого в 2014 году после введения российских танков массово проголосовало на референдуме за «воссоединение» с Россией. Украина и международное сообщество не признали это решение и осудили «аннексию»* Крыма, что не помешало его руководству подписать с Владимиром Путиным соглашение о присоединении. За прошедшие с тех пор пять лет Москва даже построила мост, который призван уменьшить изоляцию полуострова. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «вопрос Крыма для нас решён раз и навсегда».

Как отмечает французский сайт, в последние годы многие страны строят стены не для того, чтобы подтвердить свои права на территорию, а для сдерживания потока мигрантов. Этот феномен можно наблюдать в Европе, где баррикады против беженцев соорудили Болгария (2014), Македония и Венгрия (2015), а также Франция (2016), которая таким способом борется в Кале с нелегальными пассажирами грузовиков, следующих в Великобританию.

В Соединённых Штатах Дональд Трамп тоже планирует сдерживать мигрантов с помощью «красивой большой стены» на границе с Мексикой, которая была одним из его предвыборных обещаний в 2016 году. С тех пор амбиции президента неоднократно встречали сопротивление, пока наконец в июле этого года Верховный суд США не разрешил построить часть стены. Через месяц администрация начала работы в государственном заповеднике Орган Пайп в Аризоне, но противники проекта не желают сидеть сложа руки. France 24 приводит высказывание Джанет Наполитано, бывшего советника Барака Обамы: «Конечно, вы можете возвести стену высотой 15 метров, если вам так хочется, но кто-то всегда найдёт лестницу в 16 метров!»