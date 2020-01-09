Welt: США попросили объяснить боевикам, что на американцев нельзя нападать

Неизвестные обстреляли столицу Ирака ракетами типа «катюша», сообщает Welt. В результате ударов никто не пострадал. По одной из версий, запуск осуществили проиранские шиитские ополченцы из так называемой «Аль-Хашд аш-Шааби». Вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что Тегеран повлияет на них и объяснит, что на американцев больше нельзя нападать, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Кристоф, давайте начнём с вас. Расскажите нам о повторных ракетных ударах по некоторым целям в Багдаде. Есть ли какая-нибудь новая информация?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Речь идёт о двух ракетах, которые запустили по так называемой зелёной зоне в Багдаде. Там находится американское посольство. Хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, никто не пострадал.

По-видимому, это были ракеты типа «катюша». Это довольно примитивное оружие. Они были выпущены из ракетных систем не прицельно. Есть версия, что запуск произвели иракские проиранские шиитские ополченцы из так называемой «Аль-Хашд аш-Шааби», сил народной мобилизации, которые тесно связаны с Тегераном.

Майк Пенс выразил надежду, что Тегеран повлияет на этих проиранских шиитских ополченцев и объяснит им, что на американцев больше нельзя нападать. Видно, что обе стороны не хотят раскручивать спираль напряжённости дальше.

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.