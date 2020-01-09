Welt: США попросили объяснить боевикам, что на американцев нельзя нападать
Кристоф, давайте начнём с вас. Расскажите нам о повторных ракетных ударах по некоторым целям в Багдаде. Есть ли какая-нибудь новая информация?
Кристоф, давайте начнём с вас. Расскажите нам о повторных ракетных ударах по некоторым целям в Багдаде. Есть ли какая-нибудь новая информация?
Правительство внесло в Государственную думу проект, предполагающий введение штрафов за неоплату проезда по платным трассам. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет.
Украина в связи с запуском «Турецкого потока» будет недополучать около $450 млн в год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, какие, по их мнению, изменения в данной дисциплине произошли за прошедшее десятилетие.
Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство старается не допустить войны в Ираке.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
Снижение транзита российского газа в первых числах января 2020 года связано с ожиданиями отсутствия достижения контрактных договорённостей, которые всё же были достигнуты сторонами 30 декабря. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Начальник отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана Абдолла Араги заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «более жёстко отомстит врагу». Об этом сообщает агентство Tasnim.
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выразила несогласие с назначенной датой выборов нового руководства организации.
Сообщения СМИ о взрыве газового баллона в здании Центрального банка России на улице Неглинной не соответствуют действительности, отметили в пресс-службе.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Гидо Пельей в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 27 декабря в ведомство поступил исполнительный лист на взыскание с Алексея Навального 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из центра психиатрии имени В.П. Сербского в следственный изолятор в Москве.
Канадский телеканал TSN опубликовал топ-50 самых перспективных хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые ещё не закрепились в основе своих клубов.
Совет нацбезопасности и обороны Украины изучает четыре версии крушения самолёта Boeing 737 в Иране. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Цензор.НЕТ»*, рассказал главред издания Юрий Бутусов.
В результате столкновения рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей на востоке Москвы пострадали три человека.
Адвокат Андрей Иванов сообщил, что суд до 14 марта оставил под стражей гендиректора частной охранной организации «Сириус-А» Сергея Андрющенко, арестованного после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказал мнение о перспективах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни.
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за декабрь 2019 года.
Российская фигуристка Кристина Астахова, выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым, объяснила своё решение завершить спортивную карьеру в 21 год.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что сотрудничество с Соединёнными Штатами невозможно в условиях санкций. Об этом сообщает агентство IRNA.
Всероссийская федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пригласила Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова на ближайшее заседание президиума организации.
Промоушен Bellator пока не проводил переговоры с российским бойцом Фёдором Емельяненко по поводу его следующего поединка.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в разговоре с RT важность российского проекта газопровода «Северный поток — 2».
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над китаянкой Ван Цян в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере защитника Максима Осипенко из «Тамбова».
Следственное управление СК России по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку сообщений о том, что двое мужчин получили травмы, упав с подъёмника на горнолыжном комплексе.
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране. Согласно показаниям очевидцев, воздушное судно загорелось ещё в воздухе.
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших.
На открытии торгов в четверг, 9 января, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий.
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На Чукотке поисковой группой найден живым бригадир оленеводческой бригады «Пионер», пропавший 21 декабря 2019 года и проведший 16 дней без еды.
«Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ФСИН России готовит проект, благодаря которому заключённые смогут проще трудоустраиваться после освобождения.